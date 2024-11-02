Украинка Ягупова вошла в десятку лучших баскетболисток Европы 2024 года

Алина Ягупова вошла в топ-10 баскетболисток Европы в 2024 году по версии Международной федерации Баскетбола (ФИБА).

Ягупова стала одной из лучших баскетболисток Европы

В сезоне 2023/24 Алина стала чемпионкой Испании, а также обладательницей Кубка и Суперкубка страны в составе "Валенсии".

В активе Ягуповой 20 матчей в прошлом сезоне чемпионата, игрок за игру проводил 24.7 минуты, за это время у нее 13.6 очков, 4.1 перехвата и 2.8 ассиста.

Украинка попала в список из 20 лучших игроков Европы, в нем баскетболистка заняла шестое место. По сравнению с прошлогодним списком, Алина опустилась на две ступени. Лучшей в рейтинге второй год подряд остается бельгийка Эмма Мессеман.

Топ-10 баскетболисток Европы по версии ФИБА

Эмма Мессеман (Бельгия)

Габби Уильямс (Франция)

Сату Сабали (Германия)

Марин Йоханнес (Франция)

Леони Фибих (Германия)

Алина Ягупова (Украина)

Джули Аллеманд (Бельгия)

Мария Конде (Испания)

Сесилия Зандаласини (Италия)

Ивон Андерсон (Сербия)

В последнем пока поединке, Ягупова последним броском в матче принесла победу "Валенсии" в игре Евролиги против "Праги".

Алина Ягупова

Алина Ягупова: что известно

Присоединилась к испанской команде в январе 2024 года, после того как покинула турецкую "Чукурову".

В чемпионате Испании "Валенсия" должна была сыграть 1 ноября, но из-за наводнения в провинции матч отменили, как и игру футбольной мужской команды против "Реала".

Ягупова впервые за полтора года получила вызов в национальную сборную Украины на ноябрьские матчи Евробаскета против Сербии и Северной Македонии.