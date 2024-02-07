Пожилая украинка погибла вблизи единого действующего пограничного пункта пропуска между страной-агрессорой РФ и Украиной из-за грубого обращения со стороны российских пограничников.

Что известно о гибели украинки из-за действий пограничников РФ

По информации Telegram-канала "Пепел", инцидент произошел во второй половине января на нейтральной территории между КПП "Колотыловка" (Белгородская область) и КПП "Покровка" (Сумская область).

Пожилой украинцы, с которой грубо общались российские пограничники, стало плохо во время перехода. Ее без сознания обнаружил в нейтральной зоне парень, следовавший за ней через гуманитарный коридор. Пока он пытался привести ее в чувство, она умерла, - отмечается в публикации. Поделиться

При этом говорится, что ни украинские, ни российские пограничники не имеют права заходить на территорию нейтральной зоны.

Поэтому мужчине, который обнаружил тело мертвой женщины, пришлось тянуть его в украинский КПП.

На фото, которое, вероятно, сделал очевидец - женщина, одетая в темную верхнюю одежду, на ней также светлый головной убор. Украинка лежит поперек тропы, протоптанной в снегу. Рядом, очевидно, сумка с ее вещами.

Что известно о задержании в России волонтеров из-за поддержки Украины

В российском Белгороде арестовали девушку-волонтера, которая помогала украинским гражданам вернуться домой из России.

По данным информационного центра "Пепел", Надежду Россинскую арестовали по обвинениям в публичных призывах к осуществлению деятельности против безопасности страны-агрессорки РФ.

Россинская возглавляла общественную организацию, которая помогала гражданам Украины вернуться из РФ.

Переход осуществлялся через единственный действующий КПП на границе между РФ и Украиной в Колотиловке.