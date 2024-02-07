Пожилая украинка погибла вблизи единого действующего пограничного пункта пропуска между страной-агрессорой РФ и Украиной из-за грубого обращения со стороны российских пограничников.
Что известно о гибели украинки из-за действий пограничников РФ
По информации Telegram-канала "Пепел", инцидент произошел во второй половине января на нейтральной территории между КПП "Колотыловка" (Белгородская область) и КПП "Покровка" (Сумская область).
При этом говорится, что ни украинские, ни российские пограничники не имеют права заходить на территорию нейтральной зоны.
Поэтому мужчине, который обнаружил тело мертвой женщины, пришлось тянуть его в украинский КПП.
На фото, которое, вероятно, сделал очевидец - женщина, одетая в темную верхнюю одежду, на ней также светлый головной убор. Украинка лежит поперек тропы, протоптанной в снегу. Рядом, очевидно, сумка с ее вещами.
Что известно о задержании в России волонтеров из-за поддержки Украины
В российском Белгороде арестовали девушку-волонтера, которая помогала украинским гражданам вернуться домой из России.
По данным информационного центра "Пепел", Надежду Россинскую арестовали по обвинениям в публичных призывах к осуществлению деятельности против безопасности страны-агрессорки РФ.
Россинская возглавляла общественную организацию, которая помогала гражданам Украины вернуться из РФ.
Переход осуществлялся через единственный действующий КПП на границе между РФ и Украиной в Колотиловке.
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