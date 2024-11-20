Украинская подростковая драма "Навсегда-Навсегда" выходит в прокат — почему стоит посмотреть
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Украинская подростковая драма "Навсегда-Навсегда" выходит в прокат — почему стоит посмотреть

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Источник:  online.ua

С 21 ноября в кинотеатрах начинается прокат ленты украинской режиссера Анны Бурячковой "Навсегда-Навсегда" об отношениях старшеклассников и их поиске места в мире на фоне событий 90-х годов.

Главные тезисы

  • Фильм “Навсегда-Навсегда” рассказывает историю девушки-подростка Тони, сталкивающейся с любовным треугольником на фоне сложных событий 90-х годов.
  • Лента получила признание на мировых кинофестивалях, включая Венецианский кинофестиваль, и готовится к премьере в украинских кинотеатрах.
  • Фильм стал режиссерским дебютом Анны Бурячковой и вызывает интерес своими эмоциональными историями о поиске себя в хаосе отношений и прошлого.

В прокат выходит украинский фильм "Навсегда-Навсегда"

События фильма происходят в Украине конца 1990-х годов. Главная героиня — девушка-подросток Тоня, которая переходит в новую школу и быстро погружается в компанию мятежной молодежи.

Фильм "Навсегда-Навсегда"

Вскоре она влюбляется и оказывается в центре страстного любовного треугольника, где каждое чувство пылает во всю. В то же время девушка преследует ее сложное прошлое, бросая вызов новой дружбе и романтическим отношениям. Удастся ли Тоне найти себя и не потеряться в хаосе противоречивых отношений?

Фильм "Навсегда-Навсегда"

Главные роли в фильме исполнили Алина Чебан ("Лучшие выходные"), Захар Шадрин ("Снайпер. Белый ворон"), Артур Алиев, Елизавета Целик и Дарья Жихарская.

Фильм стал полнометражным режиссерским дебютом для Анны Бурячковой, которая до этого работала как автор рекламных роликов и музыкальных видеоклипов. В частности, она снимала видео на песни таких известных украинских исполнителей, как "Океан Эльзы", ONUKA, Джамала, "Друга Ріка", Pianoboy и Стасик.

Фильм "Навсегда-Навсегда"

Мировая премьера фильма состоялась еще осенью 2023 года на Венецианском кинофестивале, после чего его еще успели продемонстрировать публике на многих международных и украинских фестивалях, где он был отмечен номинациями и наградами.

В Киеве прошел допремьерный показ фильма «Навсегда-Навсегда»

19 ноября в Киеве прошел допремьерный показ игровой ленты «Навсегда-Навсегда» режиссера Анны Бурячковой, который уже 21 числа выйдет в широкий прокат.

На премьере собралась творческая команда фильма, представители киноиндустрии, медиа, шоу-бизнеса, общественные деятели, музыканты и блоггеры.

По словам режиссера фильма Анны Бурячковой:

Этот фильм как сердце подростка. Бьется неровно, но страстно и смело, увлекая своей откровенностью и жаждой жизни.

Перед началом показа зрители получили уникальную возможность увидеть премьеру клипа и песни «У меня крылья» от Палиндрома, ставшей официальным саундтреком к фильму. С 21 ноября трек будет доступен на всех музыкальных платформах вместе с выходом фильма в прокат.

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