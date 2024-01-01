Украинские бойцы показали уничтожение российских "шахедов" в новогоднюю ночь - видео

Украинским пограничникам удалось ликвидировать четыре вражеских БПЛА. Все они были сбиты над Одесской областью.

Как украинские бойцы сбивали российские дроны

Как отмечают в ведомстве, в новогоднюю ночь пограничники уничтожали вражеские "шахеды".

Четыре вражеских беспилотника приземлили пограничники Одесского отряда, еще один - военнослужащие Морохранения Госпогранслужбы, - говорится в сообщении. Поделиться

Следует заметить, что при этом пограничники добились успеха, действовав фактически вслепую.

Что известно об атаке РФ по Украине 1 января

В новогоднюю ночь российские захватчики запустили Украине 90 ударных дронов типа "Шахед" - это рекордное количество.

Силы ПВО смогли уничтожить 87 из них. В Одессе в результате атаки РФ погиб один гражданский. Кроме того, под удар врага попала Львовская область — там дотла сгорел музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича.

Вражеские дроны пытались сбить в Одесской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях. Наибольшее количество вражеских целей удалось уничтожить именно в Одесской области – около 30-ти.