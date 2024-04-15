Офицер ВСУ Анатолий Штефан (в сети "Штирлиц") сообщает, что на территории Украины удалось найти и уничтожить Андрея Исакова — капитана армии России.
ВСУ продолжают успешно ликвидировать российских захватчиков
По словам украинского офицера, он получил информацию о ликвидации 6 оккупантов РФ, среди которых назван Исаков Андрей.
Анатолий Штефан обнародовал список фамилий и фото "демобилизованных" военных РФ. Среди них:
майор в отставке Гаврилов Андрей;
капитан Исаков Андрей;
лейтенант Курков Иван 331 пдп Кострома;
младший лейтенант Графов Максим 104 дшд;
младший лейтенант Вдовкин Алексей.
Потери армии РФ по состоянию на 15 апреля 2024 года:
Следует обратить внимание на то, что общее количество потерь российских захватчиков в живой силе с начала вторжения достигло 454 420 человек.
Общие боевые потери армии РФ с 24.02.22 по 15.04.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 454 420 (+770) человек,
танков − 7 180 (+6) ед,
боевых бронированных машин — 13 796 (+31) ед,
артиллерийских систем − 11 593 (+41) ед,
РСЗО − 1 046 (+0) ед,
средств ПВО − 758 (+0) ед,
самолетов − 347 (+0) ед,
вертолетов − 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 9266 (+31) ед,
крылатых ракет − 2 092 (+3) ед,
кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
подлодок − 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн − 15 510 (+51) ед,
специальной техники — 1 908 (+3) ед.
Кроме того, сообщается, что за прошедшие сутки авиация ВСУ успешно нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
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