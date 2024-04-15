Украинские силы нашли и ликвидировали капитана армии РФ — фото
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские силы нашли и ликвидировали капитана армии РФ — фото

солдат РФ
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Источник:  online.ua

Офицер ВСУ Анатолий Штефан (в сети "Штирлиц") сообщает, что на территории Украины удалось найти и уничтожить Андрея Исакова — капитана армии России.

ВСУ продолжают успешно ликвидировать российских захватчиков

По словам украинского офицера, он получил информацию о ликвидации 6 оккупантов РФ, среди которых назван Исаков Андрей.

Анатолий Штефан обнародовал список фамилий и фото "демобилизованных" военных РФ. Среди них:

  • майор в отставке Гаврилов Андрей;

  • капитан Исаков Андрей;

  • лейтенант Курков Иван 331 пдп Кострома;

  • младший лейтенант Графов Максим 104 дшд;

  • младший лейтенант Вдовкин Алексей.

Потери армии РФ по состоянию на 15 апреля 2024 года:

Следует обратить внимание на то, что общее количество потерь российских захватчиков в живой силе с начала вторжения достигло 454 420 человек.

Общие боевые потери армии РФ с 24.02.22 по 15.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 454 420 (+770) человек,

  • танков − 7 180 (+6) ед,

  • боевых бронированных машин — 13 796 (+31) ед,

  • артиллерийских систем − 11 593 (+41) ед,

  • РСЗО − 1 046 (+0) ед,

  • средств ПВО − 758 (+0) ед,

  • самолетов − 347 (+0) ед,

  • вертолетов − 325 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9266 (+31) ед,

  • крылатых ракет − 2 092 (+3) ед,

  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,

  • подлодок − 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн − 15 510 (+51) ед,

  • специальной техники — 1 908 (+3) ед.

Кроме того, сообщается, что за прошедшие сутки авиация ВСУ успешно нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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