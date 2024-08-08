Украинские военные обнародовали кадры взятия в плен солдат РФ в Курской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские военные обнародовали кадры взятия в плен солдат РФ в Курской области — видео

Пленные солдаты РФ
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Источник:  online.ua

Бойцы батальона "Нахтигаль" из состава 14 полка Сил беспилотных систем опубликовали кадры взятия в плен солдат оккупационной армии РФ на КПП "Суджа" в Курской области.

Главные тезисы

  • Украинские военные осуществили успешную операцию по взятию в плен солдат РФ на Курщине, показав прорыв на территорию Курской области.
  • Борьба с оккупационной армией РФ поддерживается союзниками США и Европы и является ключевым путем к завершению войны.
  • Продвижение ВСУ по территории Курской области ослабило позиции кремлевского диктатора Путина и повысило боевой дух украинских военных.
  • Успешное наступление в Курской области подчеркивает важность продолжения борьбы за территориальную целостность Украины.
  • Подробности операции взятия в плен солдат РФ на Курщине вызывают интерес и рассматриваются как значимое событие на фоне современных конфликтов.

Что известно о взятии в плен солдат армии РФ на Курщине

Отмечается, что взятие в плен солдат преступной армии РФ на КПП "Суджа" в Курской области проводилось в рамках совместной операции с 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой.

Бойцы также дополнили собственно видео кадрами заявления руководителя генштаба страны-агрессорки Валерия Герасимова о якобы остановке прорыва ВСУ на территорию Курской области.

Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на курском направлении остановлено, – лживо заявил Герасимов.

Что происходит в Курской области

По информации украинского журналиста Андрея Цаплиенко, в российском городе Суджа на Курщине в окружение могли попасть два батальона военных преступной армии РФ.

Сообщается, что в Судже будет новое пополнение обменного фонда пленных. В окружение попали два батальона ВС РФ. Это 17 батальон 488 полка и 31 батальон 102 бригады российской армии, – подчеркивает Цаплиенко.

Как отмечается в материале издания Bloomberg, успешный прорыв украинских военных на территорию Курской области стал первым случаем вторжения со времен Второй мировой.

Подчеркивается, что наступление украинских военных в Курской области застало российских военных врасплох и ослабило позиции кремлевского диктатора Владимира Путина.

Продвижение ВСУ по территории Курской области и захват более 10 населенных пунктов проявил хрупкость пограничной службы РФ и поднял боевой дух украинских военных.

Для Украины это, скорее всего, подкрепит аргументы Киева о том, что союзники США и Европы не должны бояться угроз эскалации со стороны Кремля, и что Украине следует позволить вести борьбу с Путиным любым способом, который она сочтет нужным, чтобы ускорить окончание войны , – подчеркивается в материале издания.

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