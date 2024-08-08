Бойцы батальона "Нахтигаль" из состава 14 полка Сил беспилотных систем опубликовали кадры взятия в плен солдат оккупационной армии РФ на КПП "Суджа" в Курской области.

Что известно о взятии в плен солдат армии РФ на Курщине

Отмечается, что взятие в плен солдат преступной армии РФ на КПП "Суджа" в Курской области проводилось в рамках совместной операции с 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой.

Бойцы также дополнили собственно видео кадрами заявления руководителя генштаба страны-агрессорки Валерия Герасимова о якобы остановке прорыва ВСУ на территорию Курской области.

Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на курском направлении остановлено, – лживо заявил Герасимов. Поделиться

Что происходит в Курской области

По информации украинского журналиста Андрея Цаплиенко, в российском городе Суджа на Курщине в окружение могли попасть два батальона военных преступной армии РФ.

Сообщается, что в Судже будет новое пополнение обменного фонда пленных. В окружение попали два батальона ВС РФ. Это 17 батальон 488 полка и 31 батальон 102 бригады российской армии, – подчеркивает Цаплиенко. Поделиться

Как отмечается в материале издания Bloomberg, успешный прорыв украинских военных на территорию Курской области стал первым случаем вторжения со времен Второй мировой.

Подчеркивается, что наступление украинских военных в Курской области застало российских военных врасплох и ослабило позиции кремлевского диктатора Владимира Путина.

Продвижение ВСУ по территории Курской области и захват более 10 населенных пунктов проявил хрупкость пограничной службы РФ и поднял боевой дух украинских военных.