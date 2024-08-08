Бойцы батальона "Нахтигаль" из состава 14 полка Сил беспилотных систем опубликовали кадры взятия в плен солдат оккупационной армии РФ на КПП "Суджа" в Курской области.
Главные тезисы
- Украинские военные осуществили успешную операцию по взятию в плен солдат РФ на Курщине, показав прорыв на территорию Курской области.
- Борьба с оккупационной армией РФ поддерживается союзниками США и Европы и является ключевым путем к завершению войны.
- Продвижение ВСУ по территории Курской области ослабило позиции кремлевского диктатора Путина и повысило боевой дух украинских военных.
- Успешное наступление в Курской области подчеркивает важность продолжения борьбы за территориальную целостность Украины.
- Подробности операции взятия в плен солдат РФ на Курщине вызывают интерес и рассматриваются как значимое событие на фоне современных конфликтов.
Что известно о взятии в плен солдат армии РФ на Курщине
Отмечается, что взятие в плен солдат преступной армии РФ на КПП "Суджа" в Курской области проводилось в рамках совместной операции с 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой.
Бойцы также дополнили собственно видео кадрами заявления руководителя генштаба страны-агрессорки Валерия Герасимова о якобы остановке прорыва ВСУ на территорию Курской области.
Что происходит в Курской области
По информации украинского журналиста Андрея Цаплиенко, в российском городе Суджа на Курщине в окружение могли попасть два батальона военных преступной армии РФ.
Как отмечается в материале издания Bloomberg, успешный прорыв украинских военных на территорию Курской области стал первым случаем вторжения со времен Второй мировой.
Подчеркивается, что наступление украинских военных в Курской области застало российских военных врасплох и ослабило позиции кремлевского диктатора Владимира Путина.
Продвижение ВСУ по территории Курской области и захват более 10 населенных пунктов проявил хрупкость пограничной службы РФ и поднял боевой дух украинских военных.
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