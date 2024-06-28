В НЭК "Укрэнерго" представили графики отключений света в Украине в течение 29 июня.

Что известно о графиках отключения света в Украине 29 июня

В субботу 29 июня графики отключений света в Украине будут действовать в течение всего дня.

Завтра, 29 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00, - отмечают в "Укрэнерго". Поделиться

В ведомстве отметили, что украинцы должны экономить электроэнергию и добавили, что отключений на объектах критической инфраструктуры не планируется.

Что будет с ценами на электроэнергию в Украине

По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, как отмечает “РБК-Украина”, из-за повреждения преступной армией РФ большого количества объектов энергетической инфраструктуры, что повлекло дефицит генерации, в Украине не смогут долго удерживаться искусственно занеженные тарифы на электроэнергию.

У нас больше нет возможности искусственно что-либо содержать. У нас больше нет возможности платить нечестную цену, не рыночную цену за те или иные вещи, в частности, за воду. Переводите людей в адресную помощь, - подчеркнул Харченко. Поделиться

По его словам, согласно расчетам, перевод потребителей с низких тарифов на систему адресной помощи позволяет экономить десятки миллиардов гривен бюджетных средств.

Также Харченко добавил, что до начала полномасштабного вторжения были расчеты, сколько денег можно было бы сэкономить госбюджету.