В НЭК "Укрэнерго" представили графики отключений света в Украине в течение 29 июня.
Главные тезисы
- Графики отключений света в Украине на 29 июня будут действовать весь день с почасовым распределением, рекомендуется экономить электроэнергию.
- Возможный рост цен на электроэнергию в Украине связан с повреждениями энергетической инфраструктуры преступной армией РФ, что требует перехода на прозрачную тарифную систему.
- Перевод потребителей на систему адресной помощи позволит экономить десятки миллиардов гривен бюджетных средств и сократить проблемы бюджета.
- Введение рынка электроэнергии может компенсировать расходы потребителям и принести экономию до 80 млрд гривен за счет введения прозрачной тарифной системы.
- Графики отключений света на 29 июня не предусматривают отключения на объектах критической инфраструктуры в Украине.
Что известно о графиках отключения света в Украине 29 июня
В субботу 29 июня графики отключений света в Украине будут действовать в течение всего дня.
В ведомстве отметили, что украинцы должны экономить электроэнергию и добавили, что отключений на объектах критической инфраструктуры не планируется.
Что будет с ценами на электроэнергию в Украине
По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, как отмечает “РБК-Украина”, из-за повреждения преступной армией РФ большого количества объектов энергетической инфраструктуры, что повлекло дефицит генерации, в Украине не смогут долго удерживаться искусственно занеженные тарифы на электроэнергию.
По его словам, согласно расчетам, перевод потребителей с низких тарифов на систему адресной помощи позволяет экономить десятки миллиардов гривен бюджетных средств.
Также Харченко добавил, что до начала полномасштабного вторжения были расчеты, сколько денег можно было бы сэкономить госбюджету.
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