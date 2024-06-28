Укрэнерго обнародовало графики отключений света на 29 июня
Категория
Украина
Дата публикации

Укрэнерго обнародовало графики отключений света на 29 июня

Энергосистема Украины
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Источник:  Укрэнерго

В НЭК "Укрэнерго" представили графики отключений света в Украине в течение 29 июня.

Главные тезисы

  • Графики отключений света в Украине на 29 июня будут действовать весь день с почасовым распределением, рекомендуется экономить электроэнергию.
  • Возможный рост цен на электроэнергию в Украине связан с повреждениями энергетической инфраструктуры преступной армией РФ, что требует перехода на прозрачную тарифную систему.
  • Перевод потребителей на систему адресной помощи позволит экономить десятки миллиардов гривен бюджетных средств и сократить проблемы бюджета.
  • Введение рынка электроэнергии может компенсировать расходы потребителям и принести экономию до 80 млрд гривен за счет введения прозрачной тарифной системы.
  • Графики отключений света на 29 июня не предусматривают отключения на объектах критической инфраструктуры в Украине.

Что известно о графиках отключения света в Украине 29 июня

В субботу 29 июня графики отключений света в Украине будут действовать в течение всего дня.

Завтра, 29 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00, - отмечают в "Укрэнерго".

В ведомстве отметили, что украинцы должны экономить электроэнергию и добавили, что отключений на объектах критической инфраструктуры не планируется.

Что будет с ценами на электроэнергию в Украине

По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, как отмечает “РБК-Украина”, из-за повреждения преступной армией РФ большого количества объектов энергетической инфраструктуры, что повлекло дефицит генерации, в Украине не смогут долго удерживаться искусственно занеженные тарифы на электроэнергию.

У нас больше нет возможности искусственно что-либо содержать. У нас больше нет возможности платить нечестную цену, не рыночную цену за те или иные вещи, в частности, за воду. Переводите людей в адресную помощь, - подчеркнул Харченко.

По его словам, согласно расчетам, перевод потребителей с низких тарифов на систему адресной помощи позволяет экономить десятки миллиардов гривен бюджетных средств.

Также Харченко добавил, что до начала полномасштабного вторжения были расчеты, сколько денег можно было бы сэкономить госбюджету.

Только рынок электроэнергии мог бы сократить проблемы бюджета на 80 млрд гривен только за счет того, чтобы ввести прозрачную тарифную систему, причем абсолютно компенсируя всем нуждающимся в такой компенсации затраты на электричество и коммунальные услуги, - подчеркнул эксперт.

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