Укрэнерго отменило дневные отключения света в Украине

Энергетики улучшили свой прогноз по отключению электричества. С 11 до 14 ограничений потребления не будет.
Укрэнерго изменило время отключений на сегодня
Как сообщил гендиректор YASNO Сергей Коваленко, "Укрэнерго" отменило почасовое отключение света с 11:00 до 14:00 .
23 мая сообщалось, что графики почасовых отключений будут применяться с 00.00 до 24.00 по всей территории Украины для промышленных и бытовых потребителей.
Почему в Украине отключают свет
С конца марта армия РФ возобновила массированные атаки на энергетические объекты в Украине. В частности, разрушения получили Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также гидроэлектростанции.
В целом, правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.
Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничения электроснабжения распространили на бытовых потребителей.
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупреждал, что ситуация в энергосистеме может улучшиться на этой неделе, однако полностью избежать отключений не удастся ни летом, ни осенью.
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