Укрэнерго отменило дневные отключения света в Украине

Энергетики улучшили свой прогноз по отключению электричества. С 11 до 14 ограничений потребления не будет.

Укрэнерго изменило время отключений на сегодня

Как сообщил гендиректор YASNO Сергей Коваленко, "Укрэнерго" отменило почасовое отключение света с 11:00 до 14:00 .

23 мая сообщалось, что графики почасовых отключений будут применяться с 00.00 до 24.00 по всей территории Украины для промышленных и бытовых потребителей.

Почему в Украине отключают свет

С конца марта армия РФ возобновила массированные атаки на энергетические объекты в Украине. В частности, разрушения получили Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также гидроэлектростанции.

В целом, правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.

Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничения электроснабжения распространили на бытовых потребителей.