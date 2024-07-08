Укрэнерго отменило дни без отключений в июле. Как будут действовать графики

В Украине 9 июля графики отключений света будут действовать на протяжении всех суток. Замеры фактического потребления электроэнергии в июле не будут производиться.

Как будут действовать графики отключения света в Украине 9 июля

Как отмечается, с 9 по 24 июля НЭК "Укрэнерго" не будет производить измерение фактического уровня потребления в каждой области.

9 июля ограничения будут действовать в течение суток для всех регионов Украины.

По прогнозу "Укрэнерго", с 05:00 до 14:00 — облэнерго будут применять две очереди графиков отключений, с 16:00 до 22:00 — четыре очереди графиков отключений, в другие часы — три очереди.

Как отметили в компании, причина отмены дней без отключений света по областям — значительный дефицит мощности в энергосистеме и рост потребления из-за жары.

В ответ на многочисленные обращения облэнерго "Укрэнерго" отменяет проведение измерений в указанный период. В таких условиях облэнерго не смогут соблюдать принцип равномерности ограничения потребления при проведении измерений в конкретном регионе, — пояснили в "Укрэнерго". Поделиться

В компании добавили, что режимные замеры в летний период будут произведены позже, когда будет разрешаться ситуация в энергосистеме и снизится температура воздуха.

Проведение измерений необходимо для чего более равномерно и точно обеспечить распределение имеющейся в системе мощности между регионами.

Что этому предшествовало

Накануне в "Укрэнерго" сообщалось, что в Украине с 9 по 24 июля изменят графики отключений света. В каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений. При этом в другие дни отключения будут происходить согласно графикам облэнерго.

Как пояснили в компании, день без отключений позволит определить, сколько именно сейчас летом потребляет каждая область без применения ограничений, и сколько каждой области нужна электроэнергия для жизнедеятельности.

Ориентировочно, в 20-х числах июля из ремонтов будет выведена часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков.