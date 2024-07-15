Укрэнерго усиливает ограничение электроэнергии из-за жары

Из-за аномальной жары в Украине и Европе потребление электроэнергии достигло максимальной отметки и существенно превышает возможности украинских электростанций для его покрытия.

"Укрэнерго" назвало время самых больших отключений

По данным пресс-службы, сегодня, 15 июля, облэнерго применяют ограничения потребления на протяжении всех суток.

Для компенсации дефицита энергии в системе сегодня до 16:00 будут действовать три очереди графиков почасовых отключений, с 16:00 до 24:00 — четыре очереди, — говорится в сообщении. Поделиться

Применение четырех очередей означает большее время отключения света.

"Укрэнерго" приводит данные о температуре в Украине и соседних странах.

Ситуация со светом

С этой весны украинцы снова вернулись к использованию графиков отключения света. К этому привели ряд факторов, в том числе российские обстрелы и задержка необходимой помощи от США.

Заметим, что летом ситуация значительно ухудшилась, а графики стали строже. Причиной тому увеличение потребностей населения из-за жары. Отметим, что сейчас потребление электроэнергии в Украине находится на максимальной отметке для летнего периода.