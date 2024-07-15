Укрэнерго усиливает ограничение электроэнергии из-за жары

Из-за аномальной жары в Украине и Европе потребление электроэнергии достигло максимальной отметки и существенно превышает возможности украинских электростанций для его покрытия.
Главные тезисы
- Укрэнерго вводит ограничение потребления электроэнергии из-за аномальной жары в Украине и Европе.
- Облэнерго использует графики отключений для компенсации дефицита энергии в системе в условиях увеличения потребностей населения из-за жары.
- Причинами ухудшения ситуации с электроснабжением являются российские обстрелы и задержка помощи США.
- Потребление электроэнергии в Украине достигло максимальной отметки летнего периода, что приводит к усилению ограничений и отключений света.
- Ситуация с электроэнергией в Украине остается напряженной из-за роста температур и увеличения потребления энергии.
"Укрэнерго" назвало время самых больших отключений
По данным пресс-службы, сегодня, 15 июля, облэнерго применяют ограничения потребления на протяжении всех суток.
Применение четырех очередей означает большее время отключения света.
"Укрэнерго" приводит данные о температуре в Украине и соседних странах.
Ситуация со светом
С этой весны украинцы снова вернулись к использованию графиков отключения света. К этому привели ряд факторов, в том числе российские обстрелы и задержка необходимой помощи от США.
Заметим, что летом ситуация значительно ухудшилась, а графики стали строже. Причиной тому увеличение потребностей населения из-за жары. Отметим, что сейчас потребление электроэнергии в Украине находится на максимальной отметке для летнего периода.
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