В НЭК "Укрэнерго" увеличили ограничение потребления электроэнергии в течение 9 июля из-за сильной жары.
Главные тезисы
- Увеличение объемов отключений электроэнергии в Украине произошло из-за сильной жары 9 июля.
- Потребители каждого региона поделены на шесть очередей, регулирующих ограничение потребления электроэнергии в зависимости от погодных условий.
- Планируется использовать три-четыре очереди графиков почасовых отключений при дальнейшем увеличении температуры.
- Максимальное потребление электроэнергии в условиях сильной жары превысило на 10% в понедельник, 8 июля в сравнении с днем ранее.
- Для компенсации дефицита энергии в системе облэнерго в каждом регионе определяют продолжительность и порядок отключений света.
Что известно об увеличении объемов отключений света в течение 9 июля
В ведомстве подчеркнули, что максимальное потребление электроэнергии в понедельник, 8 июля, в условиях сильной жары превысило на 10% В "Укрэнерго" напомнили, потребители каждой области поделены на шесть очередей. Очередь – это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт.
Что известно об очередях по отключениям света
Сколько очередей задвигать во всех регионах одновременно – определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита энергии в системе. Какая продолжительность очереди, какую очередь отключать сейчас – определяют облэнерго в каждом регионе. аналогичный показатель, зафиксированный в воскресенье, 7 июля.
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