Укрэнерго увеличило объемы отключений света в течение 9 июля
Категория
Украина
Дата публикации

Укрэнерго увеличило объемы отключений света в течение 9 июля

Энергосистема Украины
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Источник:  Укрэнерго

В НЭК "Укрэнерго" увеличили ограничение потребления электроэнергии в течение 9 июля из-за сильной жары.

Главные тезисы

  • Увеличение объемов отключений электроэнергии в Украине произошло из-за сильной жары 9 июля.
  • Потребители каждого региона поделены на шесть очередей, регулирующих ограничение потребления электроэнергии в зависимости от погодных условий.
  • Планируется использовать три-четыре очереди графиков почасовых отключений при дальнейшем увеличении температуры.
  • Максимальное потребление электроэнергии в условиях сильной жары превысило на 10% в понедельник, 8 июля в сравнении с днем ранее. 
  • Для компенсации дефицита энергии в системе облэнерго в каждом регионе определяют продолжительность и порядок отключений света.

Что известно об увеличении объемов отключений света в течение 9 июля

Утром и до 14 часов применяются две очереди графиков почасовых отключений. Дальше - с усилением жары - планируется применять три-четыре очереди, - отмечают в "Укрэнерго".

В ведомстве подчеркнули, что максимальное потребление электроэнергии в понедельник, 8 июля, в условиях сильной жары превысило на 10% В "Укрэнерго" напомнили, потребители каждой области поделены на шесть очередей. Очередь – это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт.

Что известно об очередях по отключениям света

Сколько очередей задвигать во всех регионах одновременно – определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита энергии в системе. Какая продолжительность очереди, какую очередь отключать сейчас – определяют облэнерго в каждом регионе. аналогичный показатель, зафиксированный в воскресенье, 7 июля.

Условно, 1 очередь графиков – 4 часа ограничений в сутки, 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки, 3 очереди – 12 часов ограничений в сутки, 4 очереди – более 12 часов ограничений в сутки, - объясняют в "Укрэнерго".

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