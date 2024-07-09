Что известно об увеличении объемов отключений света в течение 9 июля

Утром и до 14 часов применяются две очереди графиков почасовых отключений. Дальше - с усилением жары - планируется применять три-четыре очереди, - отмечают в "Укрэнерго". Поделиться

В ведомстве подчеркнули, что максимальное потребление электроэнергии в понедельник, 8 июля, в условиях сильной жары превысило на 10% В "Укрэнерго" напомнили, потребители каждой области поделены на шесть очередей. Очередь – это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт.

Что известно об очередях по отключениям света

Сколько очередей задвигать во всех регионах одновременно – определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита энергии в системе. Какая продолжительность очереди, какую очередь отключать сейчас – определяют облэнерго в каждом регионе. аналогичный показатель, зафиксированный в воскресенье, 7 июля.