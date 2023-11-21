Уменьшились ли поставки снарядов в Украину после начала войны Израиля с ХАМАС — данные экспертов

Снабжение США артиллерийских снарядов стандарта НАТО в Украину сократилось "более чем на 30%" с тех пор, как в прошлом месяце началась война Израиля против ХАМАСа в Секторе Газа.

Поставки снарядов в Украину упали на 30%

Как отмечается в публикации, 155-мм артиллерийские снаряды, возможно, являются важнейшими боеприпасами для Украины в борьбе с российскими войсками, а часть предназначавшихся для Украины американских запасов были перенаправлены в Израиль.

Официальные лица США за последние недели несколько раз заявляли, что снабжение боеприпасами Израиля не повлияет на войну в Украине.

Они (официальные лица США) говорили нам, что это не повлияет на обязательство (США), но это повлияло, – сказал анонимный украинский чиновник. Поделиться

Чиновник сообщил, что запасы этих жизненно важных артиллерийских снарядов составляют "около 60-70% общих поставок".

Однако высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что сокращение боеприпасов "не имеет никакого отношения к происходящему в секторе Газа". Президентские пакеты полномочий по сокращению запасов "начинают складываться за несколько недель до этого, поэтому нет никакой связи между происходящим в Секторе Газа и происходящим в Украине", сказал чиновник.

Визит главы Пентагона в Киев

Во время своей поездки в Украину глава Пентагона Ллойд Остин объявил о новом пакете помощи Украине в области безопасности на сумму 100 млн долларов, включавшем неустановленное количество 155-мм артиллерийских снарядов стандарта НАТО. Последний пакет военной помощи США формируется за счет финансирования, одобренного Конгрессом. Однако эта сумма денег уже истекает.

В конце прошлого месяца представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что он "уверен", что Соединенные Штаты смогут "продолжать поддерживать как Украину, так и Израиль".

Как отмечается в публикации, несмотря на получение широкого спектра вооружений от западных партнеров, у России есть ключевые преимущества на поле боя, такие как большая артиллерийская огневая мощь, больше взрывоопасных ударных беспилотников и более совершенных типов, а также большее количество истребителей и ударных вертолетов.

В последние недели российские войска пытались перехватить инициативу на поле боя, нанося значительные удары по украинским позициям на востоке Украины.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу The Economist недавно заявил, что война "зашла в тупик".

Выступая в понедельник в Киеве, глава Пентагона Остин настаивал на том, что украинские войска "будут иметь средства… для успешного ведения боевых действий в зимнее время".

Однако украинский чиновник, анонимно разговаривавший с ABC News, выразил реальную обеспокоенность по поводу поставки оружия США в свете разногласий в Конгрессе.