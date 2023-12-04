Умеров раскрыл первые подробности переговоров с генсеком НАТО

4 декабря глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров во время официального визита в Брюссель провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Переговоры Умерова и Столтенберга: уже известны детали

По словам украинского министра, он выразил искреннюю благодарность генсеку Альянса за лидерство и координацию действий стран-членов блока с целью долгосрочной поддержки нашей страны.

Рустем Умеров также уточнил, что они с Йенсом Столтенбергом успели обсудить актуальную ситуацию на фронте и неотложные потребности Вооруженных сил Украины во время зимы.

Минобороны работает над обеспечением совместимости Вооруженных сил с НАТО. Вступление Украины в НАТО неизбежно. Наша страна давно выбрала этот путь, и сейчас мы работаем над практическими шагами для того, чтобы приблизиться к членству в НАТО, – подчеркнул глава Минобороны Украины. Поделиться

Had an important meeting with @NATO Secretary General @jensstoltenberg

in Brussels. I am grateful to Mr. Stoltenberg for his leadership and coordination of the Alliance’s work to ensure long-term support for Ukraine.



We discussed the situation on the battlefield and the urgent… pic.twitter.com/sR9SUirXVQ — Rustem Umerov (@rustem_umerov) December 4, 2023

Что Столтенберг говорит о новой помощи для Украины

На этом фоне стоит напомнить, что недавно генсек Альянса заверил официальный Киев в том, что партнеры будут и дальше предоставлять Украине значительные объемы военной помощи.

Кроме того, он призвал западных лидеров не игнорировать тот факт, что Россия также получает оружие от своих союзников и настроена воевать достаточно долго.