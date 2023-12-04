Умеров раскрыл первые подробности переговоров с генсеком НАТО

4 декабря глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров во время официального визита в Брюссель провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Переговоры Умерова и Столтенберга: уже известны детали
По словам украинского министра, он выразил искреннюю благодарность генсеку Альянса за лидерство и координацию действий стран-членов блока с целью долгосрочной поддержки нашей страны.
Рустем Умеров также уточнил, что они с Йенсом Столтенбергом успели обсудить актуальную ситуацию на фронте и неотложные потребности Вооруженных сил Украины во время зимы.
Что Столтенберг говорит о новой помощи для Украины
На этом фоне стоит напомнить, что недавно генсек Альянса заверил официальный Киев в том, что партнеры будут и дальше предоставлять Украине значительные объемы военной помощи.
Кроме того, он призвал западных лидеров не игнорировать тот факт, что Россия также получает оружие от своих союзников и настроена воевать достаточно долго.
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