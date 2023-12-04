Умеров раскрыл первые подробности переговоров с генсеком НАТО
Категория
Политика
Дата публикации

Умеров раскрыл первые подробности переговоров с генсеком НАТО

Рустем Умеров
Рустем Умеров
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4 декабря глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров во время официального визита в Брюссель провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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По словам украинского министра, он выразил искреннюю благодарность генсеку Альянса за лидерство и координацию действий стран-членов блока с целью долгосрочной поддержки нашей страны.

Рустем Умеров также уточнил, что они с Йенсом Столтенбергом успели обсудить актуальную ситуацию на фронте и неотложные потребности Вооруженных сил Украины во время зимы.

Минобороны работает над обеспечением совместимости Вооруженных сил с НАТО. Вступление Украины в НАТО неизбежно. Наша страна давно выбрала этот путь, и сейчас мы работаем над практическими шагами для того, чтобы приблизиться к членству в НАТО, – подчеркнул глава Минобороны Украины.

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На этом фоне стоит напомнить, что недавно генсек Альянса заверил официальный Киев в том, что партнеры будут и дальше предоставлять Украине значительные объемы военной помощи.

Кроме того, он призвал западных лидеров не игнорировать тот факт, что Россия также получает оружие от своих союзников и настроена воевать достаточно долго.

Их ВПК работает в режиме военного времени, они способны снабжать свои силы боеприпасами и новым оружием, они получили немало снарядов от Северной Кореи и готовы жертвовать своими людьми. И это усложняет для Украины территориальные достижения, на которые мы все надеемся. Мы должны дальше поддерживать Украину. В наших интересах безопасности – чтобы президент Путин не победил в этой войне, – подчеркнул генсек НАТО.

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