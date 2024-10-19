В армии РФ паникуют и готовятся к новому контрнаступлению Украины

Партизанское движение "АТЕШ" утверждает, что российские захватчики уничтожили мост через реку Конка в Херсонской области, поскольку боятся, что Силы обороны Украины начнут контрнаступление на этом участке фронта.
Главные тезисы
- Партизаны получили важные данные о настроениях и планах в армии РФ.
- Враг расценивает наступление украинских сил как неизбежное.
Что происходит на Херсонщине
Партизаны узнали эти важные данные от солдата из состава 61-й бригады морской пехоты ВС РФ. Последний откровенно признался, что россияне очень боятся начала нового наступления украинских защитников в Херсонской области.
Также сообщается, что захватчики из указанной бригады ранее много раз получали развединформацию о возможной попытке прорыва ВСУ.
По мнению партизан, без веских причин россияне не взорвали бы столь стратегический объект. Это значит, что враг расценивает наступление украинских сил как неизбежное.
Актуальная ситуация на фронте — последние подробности
18 октября произошло 202 боевых столкновений между армией РФ и Силами обороны Украины.
Российские захватчики нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив три ракеты, а также 64 авиационных удара, в том числе сбросили 91 управляемую авиабомбу.
Кроме того, указано, что противник совершил более 3,5 тысяч обстрелов, из них 78 — из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений более 1400 дронов-камикадзе.
Украина нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ армии РФ.
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