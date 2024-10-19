В армии РФ паникуют и готовятся к новому контрнаступлению Украины

Партизанское движение "АТЕШ" утверждает, что российские захватчики уничтожили мост через реку Конка в Херсонской области, поскольку боятся, что Силы обороны Украины начнут контрнаступление на этом участке фронта.

Что происходит на Херсонщине

Партизаны узнали эти важные данные от солдата из состава 61-й бригады морской пехоты ВС РФ. Последний откровенно признался, что россияне очень боятся начала нового наступления украинских защитников в Херсонской области.

Также сообщается, что захватчики из указанной бригады ранее много раз получали развединформацию о возможной попытке прорыва ВСУ.

Сообщается также, что все подразделения в глубине до 15 км были переведены в полную боевую готовность. Это также подтверждает информацию наших агентов из Херсонской области о перемещении около 1000 российских военнослужащих в сторону реки Днепр. Поделиться

По мнению партизан, без веских причин россияне не взорвали бы столь стратегический объект. Это значит, что враг расценивает наступление украинских сил как неизбежное.

Однако это остается лишь одной из версий. Оккупанты могли взорвать мост по другой, пока непонятной причине. Агенты нашего движения в составе ВС РФ продолжают фиксировать активность путинской армии. Вся их информация оперативно передается Силам обороны Украины, добавили в "АТЕШ". Поделиться

Актуальная ситуация на фронте — последние подробности

18 октября произошло 202 боевых столкновений между армией РФ и Силами обороны Украины.

Российские захватчики нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив три ракеты, а также 64 авиационных удара, в том числе сбросили 91 управляемую авиабомбу.

Кроме того, указано, что противник совершил более 3,5 тысяч обстрелов, из них 78 — из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений более 1400 дронов-камикадзе.

Противник наносил авиационные удары, в частности в районах населенных пунктов Александровка и Локня Сумской области; Пискуновка, Переездное, Звановка, Иванополье, Торецк, Зверево, Вознесенка, Курахово, Александрополь, Кураховка, Песчаное, Покровск и Шахтерское Донецкой области; Алисовка Харьковской области; Ольговка Херсонской области. Поделиться

Украина нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ армии РФ.