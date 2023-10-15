В Белом доме допустили ввод войск в Газу для освобождения заложников

По словам спикера Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, американские военные могут войти на территорию сектора Газа для освобождения удерживаемых палестинскими террористами ХАМАС в заложниках израильских граждан.

Что известно о вероятности введения американских военных в сектор Газа

Я не буду ничего исключать, когда речь идет о возвращении наших заложников домой. Мы работаем над этим буквально по часам, но опять же для того, чтобы выработать конкретные варианты политики, необходимо иметь гораздо больше контекстной информации, чем та, которая доступна для использования сейчас, и мы работаем над этим, - отметил Кирби. Поделиться

Он подчеркнул, что по информации американских и израильских военных и спецслужб, на территории сектора Газа террористы ХАМАС в настоящее время содержат более 100 человек, среди которых гражданские и военные израильтяне, а также неопределенное количество граждан США.

Могут ли США провести военную операцию в секторе Газа

Нет никаких планов или намерений вводить американские войска для участия в боевых действиях между Израилем и ХАМАС, – предупредил Кирби. Поделиться

Отвечая на вопрос о том, будут ли США вводить войска на территорию страны специально для освобождения американцев, Кирби указал на неопределенность в деталях местонахождение и количестве заложников.

Мы активно пытаемся выяснить, где именно они находятся, то есть Шеннон, мы даже не знаем, сколько их точно. Мы видели небольшую горстку, мы знаем, что их может быть больше, чем мы знаем, что они могут быть в разных группах, их могут перемещать, – объяснил представитель Белого дома. Поделиться

Он также добавил, что США должны быть "осторожны" в публичном обсуждении усилий по возвращению заложников домой.