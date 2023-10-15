В Белом доме допустили ввод войск в Газу для освобождения заложников

По словам спикера Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, американские военные могут войти на территорию сектора Газа для освобождения удерживаемых палестинскими террористами ХАМАС в заложниках израильских граждан.
Что известно о вероятности введения американских военных в сектор Газа
Он подчеркнул, что по информации американских и израильских военных и спецслужб, на территории сектора Газа террористы ХАМАС в настоящее время содержат более 100 человек, среди которых гражданские и военные израильтяне, а также неопределенное количество граждан США.
Могут ли США провести военную операцию в секторе Газа
Отвечая на вопрос о том, будут ли США вводить войска на территорию страны специально для освобождения американцев, Кирби указал на неопределенность в деталях местонахождение и количестве заложников.
Он также добавил, что США должны быть "осторожны" в публичном обсуждении усилий по возвращению заложников домой.
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