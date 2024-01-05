В Белом доме назвали приоритетное оружие в будущей помощи Украине

Какое приоритетное оружие в будущей помощи Украине

По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, в перечне вооружений, на который Белый дом хочет получить дополнительное финансирование от Конгресса, США считают приоритетными средства ПВО.

Противовоздушная оборона была бы первой в этом списке, – отметил Кирби. Поделиться

Он отметил, что самым эффективным ответом на ужасное насилие России против украинского народа является продолжение предоставления Киеву жизненно необходимых средств ПВО и других видов военного оборудования.

Для этого нам нужно, чтобы Конгресс без промедлений одобрил наш запрос на дополнительное финансирование для Украины, – добавил представитель администрации президента США. Поделиться

Помощь Украине от США

В Конгрессе США не смогли одобрить запрос Байдена на выделение более 100 млрд долл. на нужды нацбезопасности до конца 2023 года. В этом запросе более 60 млрд долл. предусмотрено для Украины.

Главным камнем преткновения стали республиканцы, отказывавшиеся поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свой запрос их предложения по усилению безопасности границ.

20 декабря стало известно, что Конгресс ушел на каникулы без одобрения запроса Байдена. При этом средств, предусмотренных на помощь Украине, в США осталось на один пакет военной помощи.