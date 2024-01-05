В Белом доме назвали приоритетное оружие в будущей помощи Украине

В Белом доме назвали усиление противовоздушной обороны Украины приоритетом в будущих пакетах военной помощи, которую США готовы оказывать Киеву.
Какое приоритетное оружие в будущей помощи Украине
По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, в перечне вооружений, на который Белый дом хочет получить дополнительное финансирование от Конгресса, США считают приоритетными средства ПВО.
Он отметил, что самым эффективным ответом на ужасное насилие России против украинского народа является продолжение предоставления Киеву жизненно необходимых средств ПВО и других видов военного оборудования.
Помощь Украине от США
В Конгрессе США не смогли одобрить запрос Байдена на выделение более 100 млрд долл. на нужды нацбезопасности до конца 2023 года. В этом запросе более 60 млрд долл. предусмотрено для Украины.
Главным камнем преткновения стали республиканцы, отказывавшиеся поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свой запрос их предложения по усилению безопасности границ.
20 декабря стало известно, что Конгресс ушел на каникулы без одобрения запроса Байдена. При этом средств, предусмотренных на помощь Украине, в США осталось на один пакет военной помощи.
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