В Белом доме подготовили новый военный пакет для Украины и Израиля. Что известно
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В Белом доме подготовили новый военный пакет для Украины и Израиля. Что известно

Джейк Салливан
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Источник:  CBS News

В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи Украине и Израилю на общую стоимость более 2 млрд долларов.

Что известно о новом военном пакете от США Украины и Израиля

По словам советника президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, новый пакет военной помощи Украине и Израилю будет превышать 2 млрд долларов.

Он подчеркнул, что Байден намерен провести активные переговоры с представителями Конгресса о необходимости одобрения нового пакета военной помощи Украине и Израилю.

В Конгрессе США принятие законодательных инициатив остается заблокированным из-за кризиса с назначением спикера Палаты представителей.

Что известно о политическом кризисе в Конгрессе

3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Вечером Палата представителей проголосовала за устранение Маккарти.

13 октября Республиканская партия выдвинула кандидатуру конгрессмена от штата Огайо Джима Джордана на должность спикера Палаты представителей.

  • 30 сентября 2023 г. обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новую помощь Украине до 17 ноября.

  • Президент Байден призвал спикера Палаты представителей Маккарти и республиканское большинство "сдержать слово" и одобрить помощь Украине.

  • Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд в помощь Украине, хватит примерно на полгода.

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