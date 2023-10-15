В Белом доме подготовили новый военный пакет для Украины и Израиля. Что известно

В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи Украине и Израилю на общую стоимость более 2 млрд долларов.
Что известно о новом военном пакете от США Украины и Израиля
По словам советника президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, новый пакет военной помощи Украине и Израилю будет превышать 2 млрд долларов.
Он подчеркнул, что Байден намерен провести активные переговоры с представителями Конгресса о необходимости одобрения нового пакета военной помощи Украине и Израилю.
В Конгрессе США принятие законодательных инициатив остается заблокированным из-за кризиса с назначением спикера Палаты представителей.
Что известно о политическом кризисе в Конгрессе
3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Вечером Палата представителей проголосовала за устранение Маккарти.
13 октября Республиканская партия выдвинула кандидатуру конгрессмена от штата Огайо Джима Джордана на должность спикера Палаты представителей.
30 сентября 2023 г. обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новую помощь Украине до 17 ноября.
Президент Байден призвал спикера Палаты представителей Маккарти и республиканское большинство "сдержать слово" и одобрить помощь Украине.
Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд в помощь Украине, хватит примерно на полгода.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-