В Белом доме подготовили новый военный пакет для Украины и Израиля. Что известно

В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи Украине и Израилю на общую стоимость более 2 млрд долларов.

Что известно о новом военном пакете от США Украины и Израиля

По словам советника президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, новый пакет военной помощи Украине и Израилю будет превышать 2 млрд долларов.

Он подчеркнул, что Байден намерен провести активные переговоры с представителями Конгресса о необходимости одобрения нового пакета военной помощи Украине и Израилю.

В Конгрессе США принятие законодательных инициатив остается заблокированным из-за кризиса с назначением спикера Палаты представителей.

Что известно о политическом кризисе в Конгрессе

3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Вечером Палата представителей проголосовала за устранение Маккарти.

13 октября Республиканская партия выдвинула кандидатуру конгрессмена от штата Огайо Джима Джордана на должность спикера Палаты представителей.