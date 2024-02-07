Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что в Белом доме рассчитывают на одобрение Конгрессом запроса на финансирование помощи Украине.
В Белом доме полностью полагаются на решение Конгресса о помощи Украине
По его словам, в течение последних суток подавляющее большинство представителей Республиканской партии признало необходимость продвижения и поддержки вопроса дальнейшей помощи Украине.
Что говорят республиканцы
По словам спикера Палаты представителей, республиканца Майка Джонсона, конгрессмены будут рассматривать предложение сенаторов по отдельному голосованию за финансирование помощи Украине, Израилю и Тайваню без вопроса усиления мер на границе с Мексикой.
Он добавил, что после того как республиканцы в Палате представителей поддержали отдельное рассмотрение вопроса оказания помощи Израилю, ситуация значительно обострилась.
По его мнению, инициативу следует одобрить и в Сенате.
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