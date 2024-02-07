Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что в Белом доме рассчитывают на одобрение Конгрессом запроса на финансирование помощи Украине.

В Белом доме полностью полагаются на решение Конгресса о помощи Украине

Во-первых, мы не сосредоточены на плане Б. Мы сосредоточены на плане А, сосредоточены на принятии двухпартийного пакета поддержки Украины, который обеспечит ее инструментами и возможностями, необходимыми для продолжения эффективной обороны и возвращения территорий, которые сейчас оккупирует Россия. Вы видели много "болезненных споров" в Конгрессе, и я не собираюсь вдаваться в детали, особенно находясь здесь, в Брюсселе - отметил Салливан. Поделиться

По его словам, в течение последних суток подавляющее большинство представителей Республиканской партии признало необходимость продвижения и поддержки вопроса дальнейшей помощи Украине.

Мы намерены добиться того, чтобы этот пакет прошел и Сенат, и Палату представителей и попал на стол президента на подпись. В конце концов нет альтернативы тому, чтобы Соединенные Штаты взяли на себя ответственность и предоставили такой уровень ресурсов, который позволит Украине иметь артиллерию, системы противовоздушной обороны и другие средства, в которых она нуждается. И время в этом вопросе имеет решающее значение. Поэтому мы будем продолжать сосредотачиваться на этом, и мы верим, что мы все еще можем и сделаем это, – подчеркнул Салливан. Поделиться

Что говорят республиканцы

По словам спикера Палаты представителей, республиканца Майка Джонсона, конгрессмены будут рассматривать предложение сенаторов по отдельному голосованию за финансирование помощи Украине, Израилю и Тайваню без вопроса усиления мер на границе с Мексикой.

Увидим, что сделает Сенат. Мы позволяем процессу идти своим чередом и будем разбираться по мере поступления. Я очень четко дал понять, что нужно рассматривать эти вопросы по существу, – отметил Джонсон. Поделиться

Он добавил, что после того как республиканцы в Палате представителей поддержали отдельное рассмотрение вопроса оказания помощи Израилю, ситуация значительно обострилась.

По его мнению, инициативу следует одобрить и в Сенате.