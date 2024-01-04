В Белом доме заявили об отсутствии средств для новых пакетов помощи Украине

У Соединенных Штатов больше нет средств, чтобы предоставлять Украине новые пакеты военной помощи.

У США нет денег для новых пакетов помощи Украине

Как заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, Джо Байден подписал последний пакет помощи в сфере безопасности, на который у них есть полномочия по средствам.

Это все. Нам нужна дополнительная поддержка, чтобы мы могли предоставить Украине дополнительную помощь в безопасности, - заявил Кирби. Поделиться

По его словам, каждый раз, когда США выделяют один из пакетов военной помощи, всегда есть задержка в несколько дней, если не недель, поэтому вооружение из последнего пакета военной помощи еще не все было доставлено в Украину.

Это произойдет в ближайшие дни и недели. Дальше – финансирование отсутствует, – уточнил представитель Белого дома. Поделиться

Он также отметил, что ему неизвестно ни о каком "скором" решении, которое можно было бы сделать, чтобы возобновить выделение Украине новых пакетов помощи в сфере обороны.

Что этому предшествовало

В конце прошлого года Конгресс не смог одобрить запрос президента США Джо Байдена на выделение более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности, которые предусматривали более 60 млрд долларов Украины.

Главным камнем преткновения стали республиканцы, отказывавшиеся поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свой запрос их предложения по усилению безопасности границ.

На этом фоне 27 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Штаты предоставили Украине пакет военной помощи в размере 250 млн долларов, который может стать в последнее время.