В бюджете Германии на 2024 год не хватает 5 млрд евро на помощь Украине — Bild

Минфин Германии выделил для помощи Украине 4 млрд евро в 2024 году. Однако в Бундесвере ожидают, что Украина потребует помощи на 5 млрд больше.
На что Германия хочет выделить помощь
В распоряжении BILD оказался документ с расчетом выделяемых средств.
3,1 млрд выделено на уже обещанные ранее меры помощи
770 млн зарезервировано для МИД ФРГ и его помощи Украине
На новые военные проекты в 2024 году остается только 120 млн.
Однако в министерстве обороны Германии ожидают от Украины дополнительных запросов о помощи на 5,22 млрд евро.
На что хочет выделить деньги Бундесвер
Бундерсвер в документе перечисляет, на что следует выделить больше:
880 млн евро на ПВО,
675 млн на бронетехнику,
390 млн евро для инженерной деятельности,
935 млн на защитную экипировку,
2,34 млрд на ремонт, запасные части, логистику.
Также в бюджет не включено 525 млн евро на замену выданного материала Бундесвера.
Бюджет на 2024 год должен быть принят в середине ноября. До этого времени будут продолжаться напряженные переговоры.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-