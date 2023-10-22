В бюджете Германии на 2024 год не хватает 5 млрд евро на помощь Украине — Bild

Минфин Германии выделил для помощи Украине 4 млрд евро в 2024 году. Однако в Бундесвере ожидают, что Украина потребует помощи на 5 млрд больше.

На что Германия хочет выделить помощь

В распоряжении BILD оказался документ с расчетом выделяемых средств.

3,1 млрд выделено на уже обещанные ранее меры помощи

770 млн зарезервировано для МИД ФРГ и его помощи Украине

На новые военные проекты в 2024 году остается только 120 млн.

Однако в министерстве обороны Германии ожидают от Украины дополнительных запросов о помощи на 5,22 млрд евро.

На что хочет выделить деньги Бундесвер

Бундерсвер в документе перечисляет, на что следует выделить больше:

880 млн евро на ПВО,

675 млн на бронетехнику,

390 млн евро для инженерной деятельности,

935 млн на защитную экипировку,

2,34 млрд на ремонт, запасные части, логистику.

Также в бюджет не включено 525 млн евро на замену выданного материала Бундесвера.

Бюджет на 2024 год должен быть принят в середине ноября. До этого времени будут продолжаться напряженные переговоры.