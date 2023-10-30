В Британии планируют предоставить Украине больше военной поддержки

Великобритания обещает оказать больше военной помощи Украине и объединить союзников, чтобы дать Киеву все необходимое.
Министр обороны Британии пообещал Украине оказать больше военной поддержки
Шаппс сказал, что Великобритания предоставит больше военной поддержки и объединит союзников, чтобы дать Украине то, что им нужно для победы.
Помощь Украине от Британии
Великобритания с самого начала полномасштабного российского вторжения последовательно поддерживает Украину. В частности, первой анонсировала передачу украинским военным современных западных танков и дальнобойных ракет.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Они обсудили усилия по обеспечению длительной глобальной поддержки Украины.
Уже 11 октября Шаппс на заседании в формате "Рамштайн" объявил о новом пакете военной помощи для Украины на общую стоимость более 100 миллионов фунтов стерлингов (около 123 миллионов долларов).
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