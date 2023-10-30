В Британии планируют предоставить Украине больше военной поддержки

Великобритания обещает оказать больше военной помощи Украине и объединить союзников, чтобы дать Киеву все необходимое.

Министр обороны Британии пообещал Украине оказать больше военной поддержки

Путин надеется, что мир забудет о срочной необходимости поддержки Украины. Великобритания никогда этого не допустит, говорится в сообщении. Поделиться

Шаппс сказал, что Великобритания предоставит больше военной поддержки и объединит союзников, чтобы дать Украине то, что им нужно для победы.

Это было мое послание вице-премьеру Александру Кубракову сегодня, - добавил глава Минобороны Британии. Поделиться

Помощь Украине от Британии

Великобритания с самого начала полномасштабного российского вторжения последовательно поддерживает Украину. В частности, первой анонсировала передачу украинским военным современных западных танков и дальнобойных ракет.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Они обсудили усилия по обеспечению длительной глобальной поддержки Украины.

Уже 11 октября Шаппс на заседании в формате "Рамштайн" объявил о новом пакете военной помощи для Украины на общую стоимость более 100 миллионов фунтов стерлингов (около 123 миллионов долларов).