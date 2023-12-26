В Британии призывают правительство как можно быстрее объявить о помощи Украине на 2024 год

Сразу четыре бывших руководителя Минобороны Великобритании призывают правительство Риши Сунака срочно обнародовать информацию об объемах помощи Украине в следующем году.

Правительство Сунака призывают объявить подробности помощи Украине в следующем году

Отмечается, что в совместном обращении бывшие руководители Минобороны Британии и представители Консервативной партии Майкл Феллон, Бен Уоллес, Лиам Фокс и Гэвин Уильямсон призывают объявить о выделении Украине помощи в следующем году на уровне не меньше, чем в этом, то есть в размере не менее 2,3 млрд фунтов.

Украина, возможно, переживает свои самые темные времена. Сейчас не пора для Британии расслабляться. Великобритания рискует потерять свое лидерство в поддержке Украины без видимой причины. Мы должны продемонстрировать долгосрочную приверженность, – отмечает эксглава Минобороны Британии Бен Уоллес. Поделиться

По словам Гэвина Уильямсона, развязанная Кремлем война против Украины продолжается с 2014 года.

По его мнению, Британия должна убедить Украину в непоколебимой поддержке в борьбе против преступного режима кремлевского диктатора Владимира Путина и его оккупационной армии.

Что известно о сроках одобрения помощи Украине от Великобритании

По информации источников в правительстве Британии, конкретные объемы помощи Украине будут понятны при рассмотрении бюджетных вопросов, что ожидается не раньше весны следующего года.

Великобритания увеличила военную помощь Украине после полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года. Она, в частности, предоставила реактивные системы залпового огня M270, беспилотники, противотанковые средства, танки Challenger II, самоходные пушки AS-90 и бронемашины.

Британский премьер-министр и его министры неоднократно заявляли, что Лондон продолжит поддерживать Киев и что военная помощь будет продолжаться.