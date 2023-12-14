В ЕС предлагают увеличить размер фонда военной помощи Украине

Лидеры стран ЕС предлагают увеличить размер Европейского фонда мира, средства которого используются на военную помощь Украине.

Что известно о перспективах увеличения финансирования военной помощи Украине со стороны ЕС

По информации представителей Евросовета по итогам первого дня работы саммита ЕС, европейские страны продолжат работу над удовлетворением неотложных военных потребностей Украины.

Европейский совет настаивает на важности своевременной, предполагаемой и постоянной военной поддержки Украины, в частности через Европейский фонд мира и Миссию военной помощи ЕС, а также через прямую двустороннюю помощь со стороны государств-членов, говорится в заявлении лидеров ЕС. Поделиться

Лидеры европейских государств отметили, что существует острая необходимость ускорения поставок ракет и боеприпасов, в частности, в рамках инициативы по поставке миллиона артиллерийских боеприпасов.

Кроме этого, ЕС планирует предоставить Украине больше систем ПВО.

Европейский совет предлагает активизировать работу по реформированию Европейского фонда мира и дальнейшему увеличению его финансирования, опираясь на предложение высокого представителя, говорится в заявлении. Поделиться

Что известно об одобрении условий переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Европейский совет в своем решении по поводу переговоров о вступлении Украины в ЕС подтвердил, что юридические и технические аспекты этого процесса – так называемая переговорная рамка – будут одобрены только после полного выполнения всех рекомендаций Еврокомиссии.

Европейский Совет приглашает Раду утвердить соответствующие переговорные рамки после того, как будут предприняты соответствующие шаги, изложенные в соответствующих рекомендациях Комиссии от 8 ноября 2023 года, говорится в выводах саммита. Поделиться

Это означает, что до начала переговоров Украина должна выполнить все рекомендации Еврокомиссии, включая те, которые она указала в ноябрьском отчете о расширении.

В наиболее оптимистическом сценарии "переговорную рамку" для Украины могут утвердить весной 2024 года, после того как лидеры ЕС подтвердят выполнение Киевом всех критериев ЕК.