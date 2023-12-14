В ЕС предлагают увеличить размер фонда военной помощи Украине

Лидеры стран ЕС предлагают увеличить размер Европейского фонда мира, средства которого используются на военную помощь Украине.
Что известно о перспективах увеличения финансирования военной помощи Украине со стороны ЕС
По информации представителей Евросовета по итогам первого дня работы саммита ЕС, европейские страны продолжат работу над удовлетворением неотложных военных потребностей Украины.
Лидеры европейских государств отметили, что существует острая необходимость ускорения поставок ракет и боеприпасов, в частности, в рамках инициативы по поставке миллиона артиллерийских боеприпасов.
Кроме этого, ЕС планирует предоставить Украине больше систем ПВО.
Что известно об одобрении условий переговоров с Украиной о вступлении в ЕС
Европейский совет в своем решении по поводу переговоров о вступлении Украины в ЕС подтвердил, что юридические и технические аспекты этого процесса – так называемая переговорная рамка – будут одобрены только после полного выполнения всех рекомендаций Еврокомиссии.
Это означает, что до начала переговоров Украина должна выполнить все рекомендации Еврокомиссии, включая те, которые она указала в ноябрьском отчете о расширении.
В наиболее оптимистическом сценарии "переговорную рамку" для Украины могут утвердить весной 2024 года, после того как лидеры ЕС подтвердят выполнение Киевом всех критериев ЕК.
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