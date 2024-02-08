По мнению руководителя бюджетного комитета Европарламента Йохана Ван Овертвельдта, одобренная ЕС помощь Украине в размере 50 млрд евро до 2027 года не сможет покрыть всех потребностей страны на фоне развязанной Россией преступной войны.
ЕС должен предоставить Украине больше помощи
По словам Овертвельдта, невоенные потребности Украины составляют около 3 млрд. евро в месяц. Соответственно, в течение года страна нуждается в финансировании в размере 36 млрд евро.
Однако ЕС выделил Украине 50 млрд евро в течение трех ближайших лет.
Он подчеркнул, что в ближайшие три года нехватка финансирования составит 22 млрд евро.
Между тем канцлер Германии Олаф Шольц в преддверии визита в США призвал Вашингтон и европейских партнеров увеличить поддержку Украины.
Как отмечают журналисты издания RND, по словам Шольца, сейчас настал именно тот момент, когда партнеры должны позволить Украине полноценно защитить себя.
Шольц также добавил, что это будет мощный сигнал кремлевскому диктатору Владимиру Путину.
Он отметил, что Украина действительно защищается всем, что имеет, впрочем, чтобы она продолжала это делать, ей нужна поддержка.
Западные издания обвиняют республиканцев в срыве принятия помощи Украине
В редакционном материале The Economist отмечается , что представители Республиканской партии США под давлением экс-президента Дональда Трампа блокируют не только помощь Украине, а отказываются от собственных политических приоритетов лишь бы навредить президенту США Джо Байдену.
Авторы материала напоминают, что именно представители Республиканской партии предложили увязать рассмотрение вопроса помощи Украине с необходимостью усиления мер на границе с Мексикой.
Таким образом, они пытались сделать демократов и администрацию Байдена более уступчивыми в вопросе изменений в иммиграционной политике и ситуации на границе с Мексикой.
Однако когда предложенный республиканцами двухпартийный законопроект был готов, они отказались его поддерживать.
Авторы публикации отмечают, что наибольший вред заключается не в том, что вопрос пограничной политики остается нерешенным, а в том, что США фактически изменяют Украине, которой обещали помощь.
Но на трагических событиях в Украине негативный эффект от действий республиканцев не иссякнет.
Издание отмечает, что весь мир наблюдает за этой драмой: друзья Америки – расстроены, а враги – с радостным ожиданием.
Авторы материала также добавили, что в настоящее время представители Республиканской партии предположительно приветствуют себя за то, что так подставили оппонентов из Демократической партии и администрацию президента Джо Байдена.
Но если бы они изначально ставили своей целью навредить Америке в целом и помочь Владимиру Путину, по мнению The Economist, они вряд ли могли бы сделать это лучше, чем уже сделали.
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