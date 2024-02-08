По мнению руководителя бюджетного комитета Европарламента Йохана Ван Овертвельдта, одобренная ЕС помощь Украине в размере 50 млрд евро до 2027 года не сможет покрыть всех потребностей страны на фоне развязанной Россией преступной войны.

ЕС должен предоставить Украине больше помощи

По словам Овертвельдта, невоенные потребности Украины составляют около 3 млрд. евро в месяц. Соответственно, в течение года страна нуждается в финансировании в размере 36 млрд евро.

Однако ЕС выделил Украине 50 млрд евро в течение трех ближайших лет.

В среднем Украине будет доступно 12,5 млрд евро в год. По договоренности между ЕС и США каждый из них возьмет на себя половину украинских потребностей, то есть по 18 млрд евро для ЕС и США. Таким образом, Ukraine Facility будет ежегодно недополучать не менее 5,5 млрд евро от обязательств ЕС, - отмечает глава бюджетного комитета Европарламента. Поделиться

Он подчеркнул, что в ближайшие три года нехватка финансирования составит 22 млрд евро.

Между тем канцлер Германии Олаф Шольц в преддверии визита в США призвал Вашингтон и европейских партнеров увеличить поддержку Украины.

Как отмечают журналисты издания RND, по словам Шольца, сейчас настал именно тот момент, когда партнеры должны позволить Украине полноценно защитить себя.

Шольц также добавил, что это будет мощный сигнал кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Сигнал состоит в том, что он не может рассчитывать на уменьшение нашей поддержки, а скорее на то, что она продлится достаточно долго и будет достаточно большой, - пояснил Шольц. Поделиться

Он отметил, что Украина действительно защищается всем, что имеет, впрочем, чтобы она продолжала это делать, ей нужна поддержка.

И того, что было обещано до сих пор в Европе, что также было обещано из-за резолюций американского Конгресса, еще недостаточно. Поэтому мы должны найти способ, с помощью которого все вместе сможем сделать больше, - отметил канцлер Германии. Поделиться

Западные издания обвиняют республиканцев в срыве принятия помощи Украине

В редакционном материале The Economist отмечается , что представители Республиканской партии США под давлением экс-президента Дональда Трампа блокируют не только помощь Украине, а отказываются от собственных политических приоритетов лишь бы навредить президенту США Джо Байдену.

Авторы материала напоминают, что именно представители Республиканской партии предложили увязать рассмотрение вопроса помощи Украине с необходимостью усиления мер на границе с Мексикой.

Таким образом, они пытались сделать демократов и администрацию Байдена более уступчивыми в вопросе изменений в иммиграционной политике и ситуации на границе с Мексикой.

Однако когда предложенный республиканцами двухпартийный законопроект был готов, они отказались его поддерживать.

Не секрет, почему они это сделали: Дональд Трамп хочет выиграть голоса, подогревая хаос на границе. Он призвал республиканцев разорвать соглашение, которое предложил Сенат, потому что он предпочитает покинуть границу как горячий вопрос предвыборной кампании, говорится в материале издания. Поделиться

Авторы публикации отмечают, что наибольший вред заключается не в том, что вопрос пограничной политики остается нерешенным, а в том, что США фактически изменяют Украине, которой обещали помощь.

Украинские солдаты не могут ждать, пока какая-то альтернативная идея финансирования проникнет через комитет Конгресса. Им сейчас нужны боеприпасы. Если они этого не получат, они, может быть, не смогут отразить российское весеннее наступление, и они могут потерять больше своей страны, - предупреждают журналисты издания. Поделиться

Но на трагических событиях в Украине негативный эффект от действий республиканцев не иссякнет.

Издание отмечает, что весь мир наблюдает за этой драмой: друзья Америки – расстроены, а враги – с радостным ожиданием.

Если дядя Сэм не сможет поддержать демократического союзника, защищающего себя от неспровоцированного вторжения тирана, который также является наиболее воинственным геополитическим врагом Запада, какая польза от американских гарантий безопасности в Балтии, на Тайване или на Ближнем Востоке? – спрашивают журналисты издания. Поделиться

Авторы материала также добавили, что в настоящее время представители Республиканской партии предположительно приветствуют себя за то, что так подставили оппонентов из Демократической партии и администрацию президента Джо Байдена.

Но если бы они изначально ставили своей целью навредить Америке в целом и помочь Владимиру Путину, по мнению The Economist, они вряд ли могли бы сделать это лучше, чем уже сделали.