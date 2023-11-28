В ЕС продолжат чрезвычайные меры в энергетике — в чем причина

Еврокомиссия возобновила чрезвычайные меры в энергетике

Европейская комиссия объявила о своем предложении продлить в Евросоюзе меры чрезвычайной ситуации в энергетике на один год.

Об этом говорится в коммюнике Еврокомиссии от 28 ноября.

Хотя положение ЕС в этом году намного лучше, а инструменты антикризисного управления доказали свою эффективность в успокоении рынков и обеспечении стабильных поставок, продление еще на 12 месяцев обеспечит дополнительную гарантию, поскольку глобальные энергетические рынки остаются напряженными, – объясняют эту инициативу в Еврокомиссии. Поделиться

В ЕК напоминают, что эти меры содержат регламент, содержащий положения о прозрачности рынка СПГ и применяемые по умолчанию правила проявления солидарности в случае дефицита, механизм рыночной коррекции и чрезвычайные правила, связанные с ускорением выдачи разрешений на возобновляемые энергетики.

Усиление устойчивости рынка при одновременном ускорении перехода к чистой энергетике и обеспечении надежной поставки энергии остается главным приоритетом комиссии, поскольку в большинстве частей Европы уже начался отопительный сезон, – отмечается в сообщении ЕК. Поделиться

В нем уточняется, что предлагаемое продление теперь требует одобрения Совета ЕС квалифицированным большинством.

Новый транш макрофинансовой помощи от ЕС

Европейский Союз выделил Украине очередной транш на 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи.

ЕС финансово поддерживает экономическую стабильность и предоставление государственных услуг в Украине с самого начала войны России против нее. Сегодня мы предоставляем новые 1,5 млрд евро", – сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Поделиться

До конца года ожидается еще один транш. В целом бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже превысила 15 млрд евро – это один из важнейших факторов, помогающих Украине быть экономически устойчивой.

Помощь ЕС уже достигла 85 млрд евро, к 2027 году запланировано предоставить еще 50 млрд евро.