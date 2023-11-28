В ЕС продолжат чрезвычайные меры в энергетике — в чем причина

Продление еще на 12 месяцев мер чрезвычайной ситуации обеспечит дополнительную гарантию, поскольку глобальные энергетические рынки остаются напряженными.
Еврокомиссия возобновила чрезвычайные меры в энергетике
Европейская комиссия объявила о своем предложении продлить в Евросоюзе меры чрезвычайной ситуации в энергетике на один год.
Об этом говорится в коммюнике Еврокомиссии от 28 ноября.
В ЕК напоминают, что эти меры содержат регламент, содержащий положения о прозрачности рынка СПГ и применяемые по умолчанию правила проявления солидарности в случае дефицита, механизм рыночной коррекции и чрезвычайные правила, связанные с ускорением выдачи разрешений на возобновляемые энергетики.
В нем уточняется, что предлагаемое продление теперь требует одобрения Совета ЕС квалифицированным большинством.
Новый транш макрофинансовой помощи от ЕС
Европейский Союз выделил Украине очередной транш на 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи.
До конца года ожидается еще один транш. В целом бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже превысила 15 млрд евро – это один из важнейших факторов, помогающих Украине быть экономически устойчивой.
Помощь ЕС уже достигла 85 млрд евро, к 2027 году запланировано предоставить еще 50 млрд евро.
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