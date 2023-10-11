Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия усилили полицейскую защиту еврейских общин после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и на фоне последующей эскалации конфликта.

В Европе предполагаются нападения на синагоги и еврейские школы

Правительства по всей Европе опасаются роста антисемитских актов в связи с развертыванием боевых действий между Израилем и поддерживаемыми Ираном боевиками палестинского движения ХАМАС в Секторе Газы, которые объявил войной премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

В Лондоне поклонники палестинцев праздновали нападение ХАМАСа, что заставило полицию создать «успокаивающие патрули». Столичная полиция Лондона добавила, что конфликт может привести к протестам в ближайшие дни.

Мы обеспечим наличие соответствующего плана охраны правопорядка, чтобы сбалансировать право на протест и не допустить нарушения покоя лондонцев, говорится в заявлении полиции Лондона. Поделиться

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что попросил префектов по всей Франции усилить безопасность еврейской общины, и что пока «нет никаких угроз», но он созовет совещание для оценки ситуации. Это произошло в то время, когда премьер-министр Франции Элизабет Борн назвала французскую леворадикальную партию "Непокоренные" "формой антисемитизма" после того, как партия опубликовала пресс-релиз с призывом "положить конец [израильской] колонизации".

Берлинская полиция заявила, что "усилила меры безопасности в еврейских и израильских учреждениях" после нападений ХАМАС. Центральный совет евреев Германии написал, что они «находятся в интенсивном контакте» с властью.

Это касается и следующего: Никакого насилия, никаких беспорядков и никакой ненависти на немецких улицах, говорится в заявлении совета. Поделиться

Еврейская неправительственная организация Антидиффамационная лига написала, что «наши данные показывают, что экстремисты, похоже, взбодрены атакой ХАМАС и усилили свою агрессивную риторику, публикуя полные ненависти сообщения и призывы к дальнейшей агрессии против Израиля и его приверженцев. антисемитизма.

Меры по защите еврейского общества были приняты также в Испании и Италии, отмечает Politico.

Война в Израиле: что известно

Утром 7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль.

Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Палестинцы выпустили по территории Израиля до трех тысяч ракет и одновременно захватили семь общин на юге.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАС в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны".

Для ударов по командным пунктам палестинцев ЦАХАЛ активно задействовал авиацию. Также начата зачистка оккупированных ХАМАСом общин.

Кроме того, есть большая угроза, что с севера по Израилю может ударить шиитская "Хезболла", ведь ее главный партнер и поставщик Исламская Республика Иран (ИРИ) призвала джихадистов "освободить Иерусалим".

8 октября кабинет министров безопасности Израиля официально объявил военное положение согласно статье 40 Основного закона страны – это первое подобное решение за 50 лет.