По словам руководителя Генштаба армии Чехии Карела Ржеки, угроза войны с Россией сейчас является чем-то маловероятным, однако нельзя полностью исключать такой вариант.

Угрожает ли Чехии война с Россией

Глава Генштаба армии Чехии отметил в комментарии изданию České noviny, что никакое соглашение не сдержит имперские амбиции и агрессию Кремля, а только позволит России лучше подготовиться.

По его мнению, единственным верным вариантом остается дальнейшая поддержка Украины в развязанной Кремлем преступной войне.

Ржека добавил, что кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин фактически перевел российскую экономику в состояние обслуживания потребностей развязавшейся войны, а подконтрольные Кремлю спецслужбы уничтожают любые свидетельства того, как долго преступная армия РФ способна будет восстанавливать собственный потенциал.

России удается обходить санкции через Центральную Азию, Кавказ. Россия также использует ядерные угрозы и целенаправленно дестабилизирует некоторые регионы. В долгосрочной перспективе она стремится подорвать единство Запада и подвергнуть сомнению демократию и государственные институты, - подчеркнул руководитель Генштаба армии Чехии. Поделиться

По его оценкам, война между Чехией и РФ маловероятна, но не является чем-то фантастическим.

Ржека подчеркнул, что боевые действия могут вспыхнуть из-за нежелательной эскалации или в случае, если одна из сторон будет убеждена в подготовке другой страны к нападению на нее.

Возможно, будет случай, когда он скажет: сейчас или никогда, – предположил глава Генштаба армии Чехии. Поделиться

Что в Генштабе Чехии говорят о вероятности соглашения между Украиной и РФ

По убеждению Ржеки, никакое соглашение не прекратит агрессию РФ против Украины и не заставит Кремль отказаться от намерений по оккупации всех украинских территорий.

Глава Генштаба армии Чехии отметил, что Кремль откажется от дальнейшей агрессии против Украины, только почувствовав себя действительно беспомощно из-за неспособности воплотить собственные имперские амбиции в Украине.

При этом Ржека отметил, что преступная армия РФ в Украине уже получила достаточный боевой опыт и значительно отличается от той, какой была в начале преступной войны.