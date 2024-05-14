По информации Генштаба, наибольшая активность оккупационной армии РФ зафиксирована в районе Покровска Донецкой области, где в течение суток отражены 30 вражеских атак.
Что известно о ситуации на фронте
Отмечается, что в Харьковской области с начала суток зафиксировано уже 13 вражеских попыток наступления.
В частности, российские оккупанты пытаются атаковать в направлении населенных пунктов Глубокое, Липке, Шебекино, Волчанска, Борисовки, Нескучного.
В настоящее время ожесточенные бои ведутся на подступах к Волчанску.
В районе Купянска украинскими военными отбиты 9 вражеских атак.
В настоящее время идет отражение трех из этих атак. Оккупационная армия РФ несет потери.
Что известно о самых горячих направлениях фронта
В районе Покровска отражены около 30 вражеских атак вблизи Новоалександровки и Нетайлового.
В районе Лимана преступная армия РФ дважды безуспешно пыталась улучшить тактическое положение вблизи Ивановки и Тернов.
Также зафиксировано 9 вражеских атак в направлении Краматорска. Сейчас идет ожесточенное сражение с российскими оккупантами.
В районе Курахово отражены 7 атак российских окупантов.
Противник пытался потеснить наших защитников в районах Георгиевки, Новомихайловки и Красногоровки.
Зафиксировано 6 безуспешных штурмовых действий врага у Старомайорского. Захватчики получили достойный отпор и отошли.
По информации Генштаба ВСУ, в других направлениях ситуация существенным образом не изменилась.
Всего в течение текущих суток количество боеприкосновений увеличилось до 93.
Кроме этого военные уточняют, что оккупанты преимущественно действуют группами пехоты в 1-2 мотострелковых отделения.
В ответ украинские воины продолжают уверенно сдерживать врага и наносить ему максимальные потери.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-