По информации Генштаба, наибольшая активность оккупационной армии РФ зафиксирована в районе Покровска Донецкой области, где в течение суток отражены 30 вражеских атак.

Что известно о ситуации на фронте

Отмечается, что в Харьковской области с начала суток зафиксировано уже 13 вражеских попыток наступления.

В частности, российские оккупанты пытаются атаковать в направлении населенных пунктов Глубокое, Липке, Шебекино, Волчанска, Борисовки, Нескучного.

В настоящее время ожесточенные бои ведутся на подступах к Волчанску.

В районе Купянска украинскими военными отбиты 9 вражеских атак.

В настоящее время идет отражение трех из этих атак. Оккупационная армия РФ несет потери.

Что известно о самых горячих направлениях фронта

В районе Покровска отражены около 30 вражеских атак вблизи Новоалександровки и Нетайлового.

В районе Лимана преступная армия РФ дважды безуспешно пыталась улучшить тактическое положение вблизи Ивановки и Тернов.

Также зафиксировано 9 вражеских атак в направлении Краматорска. Сейчас идет ожесточенное сражение с российскими оккупантами.

В районе Курахово отражены 7 атак российских окупантов.

Противник пытался потеснить наших защитников в районах Георгиевки, Новомихайловки и Красногоровки.

Зафиксировано 6 безуспешных штурмовых действий врага у Старомайорского. Захватчики получили достойный отпор и отошли.

По информации Генштаба ВСУ, в других направлениях ситуация существенным образом не изменилась.

Всего в течение текущих суток количество боеприкосновений увеличилось до 93.

Кроме этого военные уточняют, что оккупанты преимущественно действуют группами пехоты в 1-2 мотострелковых отделения.

В ответ украинские воины продолжают уверенно сдерживать врага и наносить ему максимальные потери.