Что известно о ситуации на фронте

В Генштабе отмечают, что наибольшее количество боеприкосновений в течение суток было зафиксировано в районах Покровска, Курахового и Краматорска на Донетчине.

На Харьковщине была отражена атака российских окупантов в направлении населенных пунктов Глубокое и Липке.

От вражеских авиаударов пострадали села Избицкое и Покаляне.

На Харьковском направлении за сегодняшний день потери врага составляют 35 российских окупантов убитыми и ранеными, нашими воинами уничтожено 15 единиц вражеской техники, среди которых — танк, боевая бронированная машина, артиллерийская установка. На Краматорском направлении российские захватчики попытались идти вперед в районах населенных пунктов Новый, Андреевка и Ивановка. Нанесли удар управляемой авиационной бомбой возле Северного, — отмечается в возведении Генштаба. Поделиться

Что известно о ситуации на наиболее активных направлениях фронта

Подчеркивается, что в районе Покровска в течение суток была отражена 21 атака оккупационной армии РФ.

Наибольшее враждебное давление ощущается в районе Новоалександровки.

Отражены вражеские атаки в районах Уманского и Нетайлового. Ситуация остается под контролем украинских военных.

В районе Курахово враг 16 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение.