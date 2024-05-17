В Генштабе назвали самые горячие направления фронта
Категория
Украина
Дата публикации

В Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Генштаб ВСУ
Военные ВСУ
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По информации Генштаба, ВСУ продолжают сопротивляться попыткам наступления оккупационной армии РФ и наносить урон российским военным преступникам.

Что известно о ситуации на фронте

В Генштабе отмечают, что наибольшее количество боеприкосновений в течение суток было зафиксировано в районах Покровска, Курахового и Краматорска на Донетчине.

На Харьковщине была отражена атака российских окупантов в направлении населенных пунктов Глубокое и Липке.

От вражеских авиаударов пострадали села Избицкое и Покаляне.

На Харьковском направлении за сегодняшний день потери врага составляют 35 российских окупантов убитыми и ранеными, нашими воинами уничтожено 15 единиц вражеской техники, среди которых — танк, боевая бронированная машина, артиллерийская установка. На Краматорском направлении российские захватчики попытались идти вперед в районах населенных пунктов Новый, Андреевка и Ивановка. Нанесли удар управляемой авиационной бомбой возле Северного, — отмечается в возведении Генштаба.

Что известно о ситуации на наиболее активных направлениях фронта

Подчеркивается, что в районе Покровска в течение суток была отражена 21 атака оккупационной армии РФ.

Наибольшее враждебное давление ощущается в районе Новоалександровки.

Отражены вражеские атаки в районах Уманского и Нетайлового. Ситуация остается под контролем украинских военных.

В районе Курахово враг 16 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Времивском направлении оккупанты нанесли двух авиаударов в районе Старомайорского. На Приднепровском направлении артиллерийские обстрелы подверглись территории возле Тягинки, Токаревки и Ивановки. Количество безуспешных вражеских атак неподалеку от Кринок увеличилось до семи. Эффективно работают наши операторы fpv-дронов. Наши воины наносят оккупантам ощутимые потери, активно применяют средства огневого поражения по живой силе врага и технике. На определенных направлениях осуществляются меры по улучшению тактического положения, — отмечается в своде Генштаба.

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