По информации Генштаба, ВСУ продолжают сопротивляться попыткам наступления оккупационной армии РФ и наносить урон российским военным преступникам.
Что известно о ситуации на фронте
В Генштабе отмечают, что наибольшее количество боеприкосновений в течение суток было зафиксировано в районах Покровска, Курахового и Краматорска на Донетчине.
На Харьковщине была отражена атака российских окупантов в направлении населенных пунктов Глубокое и Липке.
От вражеских авиаударов пострадали села Избицкое и Покаляне.
Что известно о ситуации на наиболее активных направлениях фронта
Подчеркивается, что в районе Покровска в течение суток была отражена 21 атака оккупационной армии РФ.
Наибольшее враждебное давление ощущается в районе Новоалександровки.
Отражены вражеские атаки в районах Уманского и Нетайлового. Ситуация остается под контролем украинских военных.
В районе Курахово враг 16 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-