По информации Генштаба, наибольшая интенсивность боевых действий со стороны оккупационной армии РФ наблюдается в районах Покровска и Северска в Донецкой области.
Что известно о ситуации на самых упругих направлениях фронта
С начала суток украинские военные уже 78 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.
В частности, российские оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Раздолевки, где в течение суток было отбито по меньшей мере 20 вражеских атак.
Высокая интенсивность боевых действий также зафиксирована в Покровском районе. В этом направлении зафиксировано в течение суток не менее 19 вражеских попыток атак, десять из которых украинские военные продолжают отбивать.
Что известно о ситуации на Харьковщине
По информации Генштаба, после непродолжительной паузы в первой половине дня 19 мая, армия РФ активизировала боевые действия в Харьковской области и уже 7 раз пыталась атаковать позиции ВСУ.
Кроме того, возле села Лукьянцы захватчики нанесли авиационный удар, применив пять КАБов.
На Купянском направлении вражеская авиация наносила удары в районе Петропавловки.
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