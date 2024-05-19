По информации Генштаба, наибольшая интенсивность боевых действий со стороны оккупационной армии РФ наблюдается в районах Покровска и Северска в Донецкой области.

Что известно о ситуации на самых упругих направлениях фронта

Интенсивные боевые действия продолжаются почти по всей линии фронта, наибольшая активность оккупантов на сегодня наблюдается на Северском и Покровском направлениях, — подчеркивается в сообщении Генштаба. Поделиться

С начала суток украинские военные уже 78 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

В частности, российские оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Раздолевки, где в течение суток было отбито по меньшей мере 20 вражеских атак.

Высокая интенсивность боевых действий также зафиксирована в Покровском районе. В этом направлении зафиксировано в течение суток не менее 19 вражеских попыток атак, десять из которых украинские военные продолжают отбивать.

Что известно о ситуации на Харьковщине

По информации Генштаба, после непродолжительной паузы в первой половине дня 19 мая, армия РФ активизировала боевые действия в Харьковской области и уже 7 раз пыталась атаковать позиции ВСУ.

На Харьковском направлении оккупанты несколько активизировались — здесь в настоящее время произошло семь боевых столкновений. Ситуация динамичная, противник пытается потеснить подразделения Сил обороны вблизи Волчанска, сел Старица, Липцы, подчеркивают в Генштабе. Поделиться

Кроме того, возле села Лукьянцы захватчики нанесли авиационный удар, применив пять КАБов.

Украинские военные держат оборону, ведут ответный огонь и контратакуют на отдельных участках, — отмечают в Генштабе, ссылаясь на информацию по состоянию на 13:30. Поделиться

На Купянском направлении вражеская авиация наносила удары в районе Петропавловки.