В Генштабе раскрыли детали ситуации на самых тяжелых участках фронта
Категория
Украина
Дата публикации

В Генштабе раскрыли детали ситуации на самых тяжелых участках фронта

Генштаб ВСУ
ВСУ
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По информации Генштаба, наибольшая интенсивность боевых действий со стороны оккупационной армии РФ наблюдается в районах Покровска и Северска в Донецкой области.

Что известно о ситуации на самых упругих направлениях фронта

Интенсивные боевые действия продолжаются почти по всей линии фронта, наибольшая активность оккупантов на сегодня наблюдается на Северском и Покровском направлениях, — подчеркивается в сообщении Генштаба.

С начала суток украинские военные уже 78 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

В частности, российские оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Раздолевки, где в течение суток было отбито по меньшей мере 20 вражеских атак.

Высокая интенсивность боевых действий также зафиксирована в Покровском районе. В этом направлении зафиксировано в течение суток не менее 19 вражеских попыток атак, десять из которых украинские военные продолжают отбивать.

Что известно о ситуации на Харьковщине

По информации Генштаба, после непродолжительной паузы в первой половине дня 19 мая, армия РФ активизировала боевые действия в Харьковской области и уже 7 раз пыталась атаковать позиции ВСУ.

На Харьковском направлении оккупанты несколько активизировались — здесь в настоящее время произошло семь боевых столкновений. Ситуация динамичная, противник пытается потеснить подразделения Сил обороны вблизи Волчанска, сел Старица, Липцы, подчеркивают в Генштабе.

Кроме того, возле села Лукьянцы захватчики нанесли авиационный удар, применив пять КАБов.

Украинские военные держат оборону, ведут ответный огонь и контратакуют на отдельных участках, — отмечают в Генштабе, ссылаясь на информацию по состоянию на 13:30.

На Купянском направлении вражеская авиация наносила удары в районе Петропавловки.

По состоянию на это время украинские воины отразили четыре атаки, еще две — продолжаются. Бои имели место у Синьковки, Ивановки, Берестового и Стельмаховки. Захватчики понесут потери, информация о которых уточняется, — подчеркивают представители центрального командования ВСУ.

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