В Германии объявили подробности помощи Украине в этом году

Германия в течение этого планирует продолжить предоставлять Украине пакеты оборонной помощи безопасности и также провести обучение около 10 тыс украинских военных.

Что известно об объемах помощи Украине от Германии в течение этого года

По словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса в комментарии журналистам издания, приоритетом в поставках вооружений Украине для Германии будут оставаться системы ПВО.

В частности, Германия и Франция возглавили коалицию по усилению ПВО Украины в рамках контактной группы по вопросам военной поддержки в формате “Рамштайн”.

ПВО остается приоритетом номер один для защиты украинского населения и инфраструктуры, – отметил Писториус. Поделиться

По его словам, вместе с предоставлением современных систем ПВО Германия обещает Украине долгосрочную поддержку с использованием самых современных систем, лучшей подготовкой и устойчивыми структурами.

Глава Минобороны Германии также признал необходимость ускорения производства вооружений в стране.

С одной стороны, мы покрываем самые неотложные потребности Украины здесь и сейчас с помощью оружия, материалов и обучения, - отмечает Писториус. Поделиться

Он подчеркнул, что согласно планам немецкого правительства, на территории страны в этом году пройдут военную подготовку около 10 тыс. украинских военных.

Кроме того, Германия будет передавать Украине системы ПВО IRIS-T и ЗРК Gepard, артсистемы и боеприпасы к ним, более 80 основных боевых танков Leopard 1.

Кроме того, согласно информации, запланированы поставки бронетранспортеров, инженерных танков и танков-мостов, 450 защищенных машин, систем разминирования, а также беспилотников, радаров и разведывательных систем.

Шольц призывает партнеров к увеличению помощи Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц в комментарии журналистам издания Die Zeit назвал выделенную странами ЕС помощь Украине недостаточной и призывает ее увеличить.

По словам канцлера ФРГ, суммы, которые европейские государства сейчас предусмотрели на текущий год и заложили в бюджет для помощи украинской стороны, "недостаточно большие".

В этой связи я как раз провожу много телефонных переговоров с моими коллегами и прошу их делать больше, - подчеркнул Шольц. Поделиться

Также немецкий канцлер выразил мнение, что было бы "самоуверенно полагать, что мы можем делать это в долгосрочной перспективе в одиночку".