В Германии оппозиция придумала способ поощрения мужчин из Украины возвращаться домой и уходить в армию

Могут ли украинцы уйти от войны дома? Если министр обороны Украины Рустем Умеров захочет, то нет. В интервью газете Bild Умеров объявил о намерении призвать на военную службу пригодных к ней украинцев, проживающих в Германии. Мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет будет предложено явиться в призывные пункты. В случае неявки им грозят штрафные санкции.
В Германии оппозиция придумала, как поощрить мужчин из Украины возвращаться домой и уходить в армию
Украина получит очень необходимую живую силу для своих вооруженных сил. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что военное руководство попросило мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев.
Общество в Украине разделено. В одном лагере – люди на передовой, которые уже почти два года борются и умирают за свою страну. Они хотят, чтобы другие украинцы встали на защиту государства и противостояли российским войскам. Когда Умеров говорит о «справедливости», он подразумевает именно их.
Но есть и другой лагерь. Люди в Киеве и других городах, отдаленных от фронта, сравнительно хорошо обеспечены, их жизнь относительно нормальна. Эти люди избегают мобилизации и поэтому осторожны в своих требованиях, чтобы беженцев в Германии обязали это делать.
Многие из тех, кто сейчас подлежит мобилизации, уехали из Украины нелегально, чтобы избежать необходимости воевать. Мобилизация этих людей кажется безнадежной.
ХДС предлагает приостановить выплату помощи гражданам
ХДС предлагает стимулы или даже санкции, чтобы убедить украинцев идти на военную службу.
Кизеветтер считает, что Германия должна поддержать Украину в том, чтобы сделать «справедливые предложения» мужчинам, пригодным к военной службе, и привлечь их к добровольному возвращению.
В ответ на запрос Федеральное министерство внутренних дел Германии сообщило, что по состоянию на конец ноября в Германии насчитывалось 197 072 человека в возрасте от 25 до 60 лет с украинским гражданством. Однако эта цифра может быть не точной. Поскольку не все мужчины, бежавшие от войны в Украине, военнообязаны, - говорит Руди Фридрих из объединения Connection, проводящее кампании от имени лиц, отказывающихся от военной службы по морально-этическим убеждениям. Даже после начала войны многим украинцам было разрешено уехать из страны. Были исключения, например, для мужчин, которые имели не менее трех детей.
Журналисты Der Spiegel также спросили у Федерального министерства внутренних дел ФРГ, не обращалась ли Украина официально в немецкое правительство за помощью. Например, не просил ли Киев адреса пригодных к военной службе мужчин. Представитель министерства ответил, что подобных запросов не поступало.
СДПГ призывает к сдержанности
Фридрих критикует такие прения. Киев приостановил право на отказ от военной службы на основании морально-нравственных убеждений, поскольку речь идет о выживании страны. Украинцев, которые отказываются служить по моральным причинам, отправляют в тюрьму или приговаривают к условным срокам, других отправляют на войну против их воли. Фридрих считает, что таким образом Украина нарушает права человека.
Der Spiegel пишет о слухах, что военнообязанным украинцам в Германии угрожают экстрадицией. Фридрих отрицает это, говоря, что за отказ от военной службы людей юридически не могут экстрадировать.
Депутат СДПГ и эксперт партии по внутренним делам Ларс Кастеллуччи также призывает к сдержанности в дебатах.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-