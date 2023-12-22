В Германии оппозиция придумала способ поощрения мужчин из Украины возвращаться домой и уходить в армию

Могут ли украинцы уйти от войны дома? Если министр обороны Украины Рустем Умеров захочет, то нет. В интервью газете Bild Умеров объявил о намерении призвать на военную службу пригодных к ней украинцев, проживающих в Германии. Мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет будет предложено явиться в призывные пункты. В случае неявки им грозят штрафные санкции.

В Германии оппозиция придумала, как поощрить мужчин из Украины возвращаться домой и уходить в армию

В то время, когда в Германии ведутся жаркие дебаты о количестве беженцев, Украина хочет забрать их обратно добровольно и с радостью. Очевидно, для использования на передовой после неудачного контрнаступления, пишет Der Spiegel. Поделиться

Украина получит очень необходимую живую силу для своих вооруженных сил. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что военное руководство попросило мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев.

Общество в Украине разделено. В одном лагере – люди на передовой, которые уже почти два года борются и умирают за свою страну. Они хотят, чтобы другие украинцы встали на защиту государства и противостояли российским войскам. Когда Умеров говорит о «справедливости», он подразумевает именно их.

Но есть и другой лагерь. Люди в Киеве и других городах, отдаленных от фронта, сравнительно хорошо обеспечены, их жизнь относительно нормальна. Эти люди избегают мобилизации и поэтому осторожны в своих требованиях, чтобы беженцев в Германии обязали это делать.

Однако непонятно, как украинское правительство намерено убедить своих граждан в Германии вернуться на военную службу. Они ведь покинули свою страну не без уважительных причин, - пишет немецкое издание. Поделиться

Многие из тех, кто сейчас подлежит мобилизации, уехали из Украины нелегально, чтобы избежать необходимости воевать. Мобилизация этих людей кажется безнадежной.

ХДС предлагает приостановить выплату помощи гражданам

ХДС предлагает стимулы или даже санкции, чтобы убедить украинцев идти на военную службу.

В Германии проживают около 200 тысяч украинских мужчин призывного возраста, которых не хватает в Украине, чтобы поддержать страну в ее оборонной кампании. Правильно, что Украина сейчас пытается вернуть этих мужчин, ведь это также вопрос справедливости по отношению к уже воюющим солдатам и их семьям, - сказал депутат от ХДС и эксперт партии по вопросам обороны Родерих Кизеветтер в интервью Der Spiegel. Поделиться

Кизеветтер считает, что Германия должна поддержать Украину в том, чтобы сделать «справедливые предложения» мужчинам, пригодным к военной службе, и привлечь их к добровольному возвращению.

Конечно, украинцы могут попытаться подать заявление на получение убежища, но нет никаких обязательств по автоматическому предоставлению этого убежища, – сказал депутат Бундестага. Поделиться

Германия могла бы также приостановить выплату пособий для этой группы людей, например, – предложил он. Поделиться

В ответ на запрос Федеральное министерство внутренних дел Германии сообщило, что по состоянию на конец ноября в Германии насчитывалось 197 072 человека в возрасте от 25 до 60 лет с украинским гражданством. Однако эта цифра может быть не точной. Поскольку не все мужчины, бежавшие от войны в Украине, военнообязаны, - говорит Руди Фридрих из объединения Connection, проводящее кампании от имени лиц, отказывающихся от военной службы по морально-этическим убеждениям. Даже после начала войны многим украинцам было разрешено уехать из страны. Были исключения, например, для мужчин, которые имели не менее трех детей.

Мы предполагаем, что половина мужчин, которые находятся за границей, даже не подпадают под это правило, – говорит Фридрих. По его мнению, украинский министр обороны хочет оказывать давление на беженцев: «Это его цель». Поделиться

Журналисты Der Spiegel также спросили у Федерального министерства внутренних дел ФРГ, не обращалась ли Украина официально в немецкое правительство за помощью. Например, не просил ли Киев адреса пригодных к военной службе мужчин. Представитель министерства ответил, что подобных запросов не поступало.

СДПГ призывает к сдержанности

Фридрих критикует такие прения. Киев приостановил право на отказ от военной службы на основании морально-нравственных убеждений, поскольку речь идет о выживании страны. Украинцев, которые отказываются служить по моральным причинам, отправляют в тюрьму или приговаривают к условным срокам, других отправляют на войну против их воли. Фридрих считает, что таким образом Украина нарушает права человека.

Der Spiegel пишет о слухах, что военнообязанным украинцам в Германии угрожают экстрадицией. Фридрих отрицает это, говоря, что за отказ от военной службы людей юридически не могут экстрадировать.

Экстрадиция за военные преступления не разрешена согласно договору ЕС об экстрадиции, – объясняет он. Поделиться

Депутат СДПГ и эксперт партии по внутренним делам Ларс Кастеллуччи также призывает к сдержанности в дебатах.

Я могу понять призыв со стороны Украины, – сказал он, заметив, что, однако, никого нельзя принуждать к службе в армии. Поделиться