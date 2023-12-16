В Германии призвали Европу готовиться к новым угрозам Путина
Категория
Мир
Дата публикации

В Германии призвали Европу готовиться к новым угрозам Путина

Германия
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Источник:  Welt

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что Европе нужно готовиться к новым военным угрозам. На восстановление оборонного потенциала 5-8 лет.

Что угрожает Европе

Немецкий министр указал, что российский диктатор Владимир Путин увеличивает производство оружия в РФ. В то же время, его угрозы в отношении стран Балтии, Грузии и Молдовы нужно воспринимать очень серьезно.

Это не просто бряцание оружием. В конце этого десятилетия нас могут ожидать угрозы. Но к тому времени мы будем готовы к этому, подчеркнул глава Минобороны Германии.

Он предположил, что США в ближайшие годы будут больше вовлечены в Тихоокеанский регион. Поэтому влияние американцев в Европе ослабнет.

Это означает, что мы, европейцы, должны усилить нашу преданность делу обеспечения безопасности на нашем континенте. К примеру, оборонной промышленности нужно время, чтобы нарастить свои мощности. Сейчас у нас есть примерно пять-восемь лет, за которые мы должны догнать и в вооруженных силах, и в промышленности, и в обществе, – сказал Писториус.

Позиция Германии по отношению к Украине

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Кроме того, в Германии заявили, что в следующем году удвоят военную помощь Украине до 8 млрд евро.

Также канцлер Германии Олаф Шольц стал одним из европейских лидеров, который помог Украине в вопросе европейской интеграции.

Кроме этого, канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что еще в этом году в Украине будет развернута вторая система Patriot, которую его страна передала Киеву.

Шольц отметил, что способность Украины защищаться от "роев" российских беспилотников и ракет улучшилась и добавил, что еще в этом году в Украине будет развернута вторая система противовоздушной обороны Patriot, предоставленная Германией.

Также, по его словам, будет предоставлена бронетехника, боеприпасы и зимняя защитная одежда для украинских вооруженных сил, а также электрогенераторы для преодоления дефицита электроэнергии.

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