В Германии призвали Европу готовиться к новым угрозам Путина

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что Европе нужно готовиться к новым военным угрозам. На восстановление оборонного потенциала 5-8 лет.
Что угрожает Европе
Немецкий министр указал, что российский диктатор Владимир Путин увеличивает производство оружия в РФ. В то же время, его угрозы в отношении стран Балтии, Грузии и Молдовы нужно воспринимать очень серьезно.
Он предположил, что США в ближайшие годы будут больше вовлечены в Тихоокеанский регион. Поэтому влияние американцев в Европе ослабнет.
Позиция Германии по отношению к Украине
Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.
Кроме того, в Германии заявили, что в следующем году удвоят военную помощь Украине до 8 млрд евро.
Также канцлер Германии Олаф Шольц стал одним из европейских лидеров, который помог Украине в вопросе европейской интеграции.
Кроме этого, канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что еще в этом году в Украине будет развернута вторая система Patriot, которую его страна передала Киеву.
Шольц отметил, что способность Украины защищаться от "роев" российских беспилотников и ракет улучшилась и добавил, что еще в этом году в Украине будет развернута вторая система противовоздушной обороны Patriot, предоставленная Германией.
Также, по его словам, будет предоставлена бронетехника, боеприпасы и зимняя защитная одежда для украинских вооруженных сил, а также электрогенераторы для преодоления дефицита электроэнергии.
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