В ГУР отметили рост социального напряжения в РФ

В России констатируют рост социальной напряженности. Причинами недовольство войной против Украины, инфляция и повышение цен на продукты.

В России растет социальное напряжение

Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что внутри государства-агрессора России, в частности, в ее европейской части, растет социальное напряжение, - говорится в сообщении. Поделиться

Как отмечается, ухудшение общественной ситуации констатируют сами российские чиновники и представители спецслужб, в том числе в закрытых докладах высшим вождям террористической России.

По оценкам военной разведки Украины, увеличение протестной активности российского населения выражается все более высоким недовольством войной против Украины.

Также наблюдается ухудшение криминогенной ситуации внутри России.

Рост уровня преступности в регионах страны-агрессора вызван утратой стабильных источников дохода, трудностями в трудоустройстве и "алкоголизацией" населения РФ.

Кроме того, на усиление социальной напряженности в стране-агрессоре напрямую влияют и высокие темпы инфляции и повышение цен на потребительские продукты.