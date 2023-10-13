Российские силы захватили 4,52 квадратных километра территории по разным направлениям вокруг Авдеевки за последние три дня и вражеские войска находятся в 3,32 км от дороги - украинской линии связи.

В ISW назвали успехи армии РФ вокруг Авдеевки

По оценкам ISW, российские войска по состоянию на 12 октября не обеспечили серьезный прорыв под Авдеевкой и вряд ли сразу отсечат украинские силы в Авдеевке.

Геолокационные кадры указывают на то, что российские войска потеряли бронетехнику в количестве, по меньшей мере, батальона тактической группы (50 единиц – УП) во время наступательных операций вокруг Авдеевки.

По информации военных аналитиков, надежный пользователь X (Twitter) 12 октября отметил, что с 10 октября под Авдеевкой украинские силы уничтожили 33 российских бронемашины и 15 танков.

Украинский офицер запаса заявил, что по скромным оценкам украинские силы уничтожили по меньшей мере 36 машин российской бронетехники, включая танки и бронетранспортеры.

Военный блоггер также заявил, что обе стороны несут "значительные потери" в операциях вокруг Авдеевки.

На кадрах, опубликованных 11 октября, якобы видно, как российская бронетехника в колонне близ Авдеевки падает в водоем, а геолокационные кадры, опубликованные 11 и 12 октября, показывают, как украинские войска наносят удары по колоннам российской техники в районе Авдеевки.

Эти кадры указывают на то, что российские бронетехнические силы, возможно, не применяют уроки, полученные из предыдущих наступательных операций под Угледаром в феврале 2023 или вокруг Киева в марте 2022 года, когда украинские силы уничтожили беспорядочно наступающую колонну российской бронетехники.

Обороняющиеся украинские силы наносят относительно значительные потери и ухудшают материально-техническое обеспечение России вблизи Авдеевки, что, вероятно, замедляет темпы продвижения россиян. Российский военный блоггер утверждал, что темп российского продвижения замедлился, и российские силы теперь сосредоточены на "качественных" атаках после того, как понесли большие потери в технике.

На геолокационных кадрах, опубликованных 12 октября, видно, что украинские войска уничтожили мост к северо-востоку от Авдеевки между Ясиноватой и Горловкой. Российский военный блоггер утверждал, что разрушение моста окажет негативное влияние на логистику России в районе Авдеевки и что российские войска, вероятно, столкнутся с трудностями при попытке отремонтировать мост из-за его близости к линии фронта.

Российские источники утверждали, что российские силы пытаются создать котел вокруг украинских сил в Авдеевке, но быстро признали, что нынешний прогресс медленный.

Глава так называемой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что говорить о "полномасштабном уходе [украинцев] из города" пока рано, несмотря на определенное продвижение России в этом районе.

Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска завоевали дополнительные территории на породном отвале на северном фланге Авдеевки вблизи Авдеевского коксохимического завода; захватили участок железной дороги к югу от Авдеевки; и продвигались по городу, но ISW не может подтвердить эти заявления.

Российские источники также утверждали, что российские силы уничтожили железнодорожную станцию Очеретино (13 км северо-западнее Авдеевки), которая, как они утверждали, обслуживала украинское материально-техническое обеспечение до Авдеевки.

По информации ISW, российское информационное пространство, вероятно, преувеличивает степень успехов россиян на Авдеевском фронте и будет продолжать это делать несмотря на военные неудачи или медленные темпы продвижения.

ISW также пересматривает свою оценку того, что российские атаки вокруг Авдеевки являются локальными усилиями, направленными исключительно на фиксацию украинских сил, но не готовы оценить точные цели и вероятные результаты российских усилий в авдеевском направлении на данный момент.