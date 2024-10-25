В Киеве российский шахед попал в дом — начался пожар

В Соломенском районе Киева 25 октября раздался взрыв в результате попадания российского ударного дрона. В одном из домов начался пожар.

Россия атаковала Киев дронами: есть попадания

В Соломенском районе столицы взрыв. Предварительно, вражеский "Шахед" попал в жилой дом. Экстренные службы направляются на место. Подробности впоследствии, — заявил мэр города Виталий Кличко. Поделиться

В то же время в КМВА объяснили, что в результате атаки БПЛА армии России по Киеву в Соломенском районе города в многоквартирном жилом доме возник пожар в отдельной квартире.

В высотном доме, куда попал вражеский дрон, горят верхние этажи. Экстренные службы на месте, — уточнил Кличко.

В 21:40, по данным КГГА, в Соломенском районе в многоквартирном доме по предварительной информации получили повреждения несколько квартир на верхних этажах здания.

В доме в Соломенском районе, куда попал вражеский БПЛА, пожар. Повреждены квартиры на 17, 18, 19 этажах. Все экстренные службы на месте. Поделиться

Киев

Атака дронов РФ на Киев

К вечеру 25 октября российские военные решили совершить очередную атаку на Украину. Часть "Шахедов" была направлена ​​в Киев.

Незадолго до взрыва в городе киевляне получили сообщения от Воздушных сил, которые предупреждали, что дроны улетают из Киевской области в направлении Киева.

Заметим, что воздушная тревога объявлена ​​сразу в нескольких областях.