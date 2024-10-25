В Киеве российский шахед попал в дом — начался пожар

В Соломенском районе Киева 25 октября раздался взрыв в результате попадания российского ударного дрона. В одном из домов начался пожар.
Главные тезисы
- Российский шахед попал в жилой дом в Киеве, что вызвал пожар на верхних этажах здания Соломенского района.
- Мэр города и экстренные службы подтвердили участие российских дронов в атаке на столицу Украины.
- По предварительным данным, квартиры на 17, 18 и 19 этажах дома пострадали от попадания ударного дрона.
- Атака дронов РФ на Киев произошла после предупреждения о направлении дронов из Киевской области.
- Инцидент вызвал воздушную тревогу, затрагивающую несколько областей Украины.
Россия атаковала Киев дронами: есть попадания
В то же время в КМВА объяснили, что в результате атаки БПЛА армии России по Киеву в Соломенском районе города в многоквартирном жилом доме возник пожар в отдельной квартире.
В высотном доме, куда попал вражеский дрон, горят верхние этажи. Экстренные службы на месте, — уточнил Кличко.
В 21:40, по данным КГГА, в Соломенском районе в многоквартирном доме по предварительной информации получили повреждения несколько квартир на верхних этажах здания.
Атака дронов РФ на Киев
К вечеру 25 октября российские военные решили совершить очередную атаку на Украину. Часть "Шахедов" была направлена в Киев.
Незадолго до взрыва в городе киевляне получили сообщения от Воздушных сил, которые предупреждали, что дроны улетают из Киевской области в направлении Киева.
Заметим, что воздушная тревога объявлена сразу в нескольких областях.
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