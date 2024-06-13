В Киевской области сутки тушат пожар на предприятии после массовой атаки РФ

В Киевской области уже более суток продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, который возник из-за российской атаки в ночь на 12 июня.
Главные тезисы
- Ликвидация пожара требует участия 249 человек личного состава, 98 единиц техники, четырех пожарных поездов.
- Российская атака на Украину включала ракеты воздушного и наземного базирования, ударные БПЛА и привела к запуску 30 средств воздушного нападения.
- Противовоздушная оборона сбила большинство вражеских угроз, включая ракеты и ударные беспилотники типа 'Shahed'.
В Киевской области уже сутки тушат предприятие после атаки РФ
Отмечается, что на месте работают 249 человек личного состава, 98 единиц техники, четыре пожарных поезда.
Напомним, в Киевской области из-за падения обломков началась пожар на промышленном предприятии
Об обломках какого именно объекта идет речь, там не уточнили. В ликвидации пожара в самом начале было задействовано более 105 человек и 30 единиц техники.
Обстрел РФ Украины 12 июня
Ночью 12 июня россияне нанесли комбинированный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БПЛА.
Одной из основных целей ракетной атаки противника стала украинская столица. Воздушная тревога в Киеве длилась около 2 часов.
Воздушные силы сообщили, что всего было запущено оккупантами 30 средств воздушного нападения.
Нашими силами ПВО сбито 29 воздушных целей:
1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
4 крылатых ракет Х-101/Х-555;
24 ударных БпЛА типа "Shahed". Не удалось сбить 1 баллистическую ракету "Искандер-М", которую выпустили из ТОТ Крыма.
Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой областях.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-