В Киевской области сутки тушат пожар на предприятии после массовой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Киевской области сутки тушат пожар на предприятии после массовой атаки РФ

ДСНС Украины
пожар
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В Киевской области уже более суток продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, который возник из-за российской атаки в ночь на 12 июня.

Главные тезисы

 

  • Ликвидация пожара требует участия 249 человек личного состава, 98 единиц техники, четырех пожарных поездов.
  • Российская атака на Украину включала ракеты воздушного и наземного базирования, ударные БПЛА и привела к запуску 30 средств воздушного нападения.
  • Противовоздушная оборона сбила большинство вражеских угроз, включая ракеты и ударные беспилотники типа 'Shahed'.

В Киевской области уже сутки тушат предприятие после атаки РФ

Отмечается, что на месте работают 249 человек личного состава, 98 единиц техники, четыре пожарных поезда.

Продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате вооруженной агрессии России, сообщает ГСЧС.

Напомним, в Киевской области из-за падения обломков началась пожар на промышленном предприятии

Об обломках какого именно объекта идет речь, там не уточнили. В ликвидации пожара в самом начале было задействовано более 105 человек и 30 единиц техники.

Обстрел РФ Украины 12 июня

Ночью 12 июня россияне нанесли комбинированный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БПЛА.

Одной из основных целей ракетной атаки противника стала украинская столица. Воздушная тревога в Киеве длилась около 2 часов.

Воздушные силы сообщили, что всего было запущено оккупантами 30 средств воздушного нападения.

Нашими силами ПВО сбито 29 воздушных целей:

  • 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

  • 4 крылатых ракет Х-101/Х-555;

  • 24 ударных БпЛА типа "Shahed". Не удалось сбить 1 баллистическую ракету "Искандер-М", которую выпустили из ТОТ Крыма.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой областях.

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