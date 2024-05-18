В команде Шольца внезапно изменили позицию касательно защиты неба над Украиной

Члены Социал-демократической партии Германии немецкого лидера Олафа Шольца неожиданно для всех стали поддерживать инициативу по защите неба Украины со стороны западных войск.

Все больше немецких политиков выступают за защиту Украины

Свою позицию по этому поводу озвучил эксперт СДПГ по обороне Джо Вайнгартен.

По его убеждению, Запад должен немедленно оказать помощь ВСУ для отражения воздушных атак России.

На этом фоне официальный Берлин также не вправе стоять в стороне.

В нынешней военной ситуации я считаю необходимым и ответственным размещение немецких зенитных ракетных войск на территории НАТО на границе с Украиной с целью защиты воздушного пространства над Западной Украиной — например, с помощью систем Patriot… Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина могла противостоять российскому нападению. Джо Уайнгартен Эксперт СДПГ по вопросам обороны

Он также обратил внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день уже недостаточно предоставлять Киеву только системы противовоздушной обороны и боеприпасы в прифронтовые регионы.

По словам немецкого политика, ограниченные ресурсы украинского ПВО могли бы использоваться более эффективно, если бы страны НАТО обеспечили безопасность воздушного пространства на западе.

Многие политики ФРГ до сих пор блокируют важные решения по Украине

Следует отметить, что глава парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених продолжает публично выступать против защиты воздушного пространства Украины со стороны НАТО.

Как утверждает депутат, парламентская фракция СДПГ на это не согласится.

Украина также защищает германскую свободу, мы не должны отказываться от нее сейчас, — ответил на слова своего коллеги Вайнгартен. Поделиться

Еще один представитель парламента ФРГ Андреас Шварц заявил, что считает противовоздушную оборону "ахиллесовой пяткой" украинской армии.