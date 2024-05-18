В команде Шольца внезапно изменили позицию касательно защиты неба над Украиной

Члены Социал-демократической партии Германии немецкого лидера Олафа Шольца неожиданно для всех стали поддерживать инициативу по защите неба Украины со стороны западных войск.
Все больше немецких политиков выступают за защиту Украины
Свою позицию по этому поводу озвучил эксперт СДПГ по обороне Джо Вайнгартен.
По его убеждению, Запад должен немедленно оказать помощь ВСУ для отражения воздушных атак России.
На этом фоне официальный Берлин также не вправе стоять в стороне.
Он также обратил внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день уже недостаточно предоставлять Киеву только системы противовоздушной обороны и боеприпасы в прифронтовые регионы.
По словам немецкого политика, ограниченные ресурсы украинского ПВО могли бы использоваться более эффективно, если бы страны НАТО обеспечили безопасность воздушного пространства на западе.
Многие политики ФРГ до сих пор блокируют важные решения по Украине
Следует отметить, что глава парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених продолжает публично выступать против защиты воздушного пространства Украины со стороны НАТО.
Как утверждает депутат, парламентская фракция СДПГ на это не согласится.
Еще один представитель парламента ФРГ Андреас Шварц заявил, что считает противовоздушную оборону "ахиллесовой пяткой" украинской армии.
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