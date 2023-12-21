В Легионе "Свобода России обнародовали кадры боя в Белгородской области — видео

Бойцы освободительного движения Легион "Свобода России" обнародовали кадры недавнего рейда на территорию Белгородской области, в ходе которого были ликвидированы несколько военных преступной армии РФ.
Что известно о рейде бойцов Легиона "Свобода России" в Белгородскую область
Отмечается, что штурмовые подразделения ЛСР совершили боевые действия с использованием стрелкового оружия и ликвидировали нескольких военных преступной армии РФ.
Отмечается, что бойцы задания выполнили, вышли в полном составе.
Что известно о подробностях мощного хлопка в Токмаке
По информации мэра оккупированного преступной армией РФ Мелитополя Ивана Федорова, в оккупированном россиянами Токмаке в Запорожской области прозвучала серия мощных взрывов вблизи здания оккупационной администрации.
По его словам, оккупанты уже сами активно распространяют последствия хлопка в Токмаке.
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