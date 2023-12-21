В Легионе "Свобода России обнародовали кадры боя в Белгородской области — видео
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Украина
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В Легионе "Свобода России обнародовали кадры боя в Белгородской области — видео

Легион Свобода России
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Источник:  Легион "Свобода России"

Бойцы освободительного движения Легион "Свобода России" обнародовали кадры недавнего рейда на территорию Белгородской области, в ходе которого были ликвидированы несколько военных преступной армии РФ.

Что известно о рейде бойцов Легиона "Свобода России" в Белгородскую область

Если в двух словах: разведка обнаружила в полузаброшенном и когда-то жилом доме взводный опорный пункт пограничников, говорится в сообщении представителей ЛСР.

Отмечается, что штурмовые подразделения ЛСР совершили боевые действия с использованием стрелкового оружия и ликвидировали нескольких военных преступной армии РФ.

Во время нашего пребывания на территории РФ, власти пограничных, видимо, так переживали за своих людей и так хотели их безопасности, что начали крыть жилые районы артиллерией, - говорится в сообщении бойцов ЛСР.

Отмечается, что бойцы задания выполнили, вышли в полном составе.

Что известно о подробностях мощного хлопка в Токмаке

По информации мэра оккупированного преступной армией РФ Мелитополя Ивана Федорова, в оккупированном россиянами Токмаке в Запорожской области прозвучала серия мощных взрывов вблизи здания оккупационной администрации.

Оккупанты в мэрии Токмака сегодня получили билеты в партер на просмотр хлопка, - отметил мэр Мелитополя.

По его словам, оккупанты уже сами активно распространяют последствия хлопка в Токмаке.

Сезон хлопка на ТОТ продолжается, так что оккупантам и коллаборантам стоит задуматься, где лучше сидеть - в администрации поближе к прилетам или подальше - в тюрьме, - подчеркнул Федоров.

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