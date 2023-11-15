В МИД Чехии заявили о планах заморозить все госактивы России

Чехия намерена заморозить все государственные активы РФ на своей территории. Правительство страны в среду поддержало соответствующее предложение министра иностранных дел Яна Липавского.
Чехия заморозит все госактивы России
Он не конкретизировал объем этих активов и сроков воплощения решения.
В то же время на пресс-конференции Липовский объявил о внесении в чешский санкционный список российского федерального предприятия по управлению активами за рубежом управления делами президента РФ "Госзагрансобственность".
Глава МИД Чехии указал, что объекты недвижимости, связанные с Госзагрансобственностью, размещены преимущественно в Праге и Карловых Варах. Финансовые счета предприятия будут заблокированы, а его собственность в земельном кадастре заморожена, чтобы оно не смогло продать недвижимость.
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