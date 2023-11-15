В МИД Чехии заявили о планах заморозить все госактивы России
Категория
Мир
Дата публикации

В МИД Чехии заявили о планах заморозить все госактивы России

Чехия
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Источник:  Сенат Чехії

Чехия намерена заморозить все государственные активы РФ на своей территории. Правительство страны в среду поддержало соответствующее предложение министра иностранных дел Яна Липавского.

Чехия заморозит все госактивы России

По моему предложению правительство сегодня одобрило замораживание российских государственных активов в Чешской Республике. На этом коммерческая деятельность, используемая Россией для финансирования убийств украинцев, заканчивается, – написал глава чешского МИД.

Он не конкретизировал объем этих активов и сроков воплощения решения.

В то же время на пресс-конференции Липовский объявил о внесении в чешский санкционный список российского федерального предприятия по управлению активами за рубежом управления делами президента РФ "Госзагрансобственность".

Предприятие является юридическим лицом, финансирующим российский режим, убивающим мирное население в Украине, – отметил он.

Глава МИД Чехии указал, что объекты недвижимости, связанные с Госзагрансобственностью, размещены преимущественно в Праге и Карловых Варах. Финансовые счета предприятия будут заблокированы, а его собственность в земельном кадастре заморожена, чтобы оно не смогло продать недвижимость.

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