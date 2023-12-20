В МИД отреагировали на сюжет арабских СМИ о якобы украинских военных в Газе

В МИД Украины отрицали пребывание украинских военных на территории Сектора Газы, где проходит военная операция армии Израиля против террористов палестинской группировки ХАМАС.
Что известно о сюжете арабских СМИ о якобы украинских военных на территории Газы
Журналисты телекомпании Al Araby выпустили сюжет о якобы украинских военных в рядах израильской армии на территории Сектора Газы.
По его словам, в сюжете арабских СМИ могли показать лиц славянской внешнести или выходцев из Украины, впоследствии получивших гражданство Израиля.
Спикер добавил, что украинская сторона надеется на скорейший мир на Ближнем Востоке.
Телесеть Al Araby выпустила материал и кадры с военными, говорящими на русском языке.
Утверждается, что съемка проходила на территории сектора Газа.
При этом подпись к ролику заявляла, что на видео украинские военные, участвующие в операции армии Израиля в Газе.
Что известно о ситуации с войной Израиля против ХАМАС в Газе
Президент Израиля Исаак Герцог заявил о готовности его страны к новому перемирию с боевиками ХАМАС.
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