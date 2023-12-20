В МИД отреагировали на сюжет арабских СМИ о якобы украинских военных в Газе

В МИД Украины отрицали пребывание украинских военных на территории Сектора Газы, где проходит военная операция армии Израиля против террористов палестинской группировки ХАМАС.

Что известно о сюжете арабских СМИ о якобы украинских военных на территории Газы

Журналисты телекомпании Al Araby выпустили сюжет о якобы украинских военных в рядах израильской армии на территории Сектора Газы.

Украина не отправляла своих солдат в Сектор Газа или в любой другой регион мира. Украинская армия защищает свою территорию от российской агрессии, - подчеркнул спикер МИД Олег Николенко. Поделиться

По его словам, в сюжете арабских СМИ могли показать лиц славянской внешнести или выходцев из Украины, впоследствии получивших гражданство Израиля.

Возможно, в Alaraby TV речь идет об израильских гражданах украинского или славянского происхождения, однако они не имеют никакого отношения к украинскому государству, - подчеркнул Николенко. Поделиться

Спикер добавил, что украинская сторона надеется на скорейший мир на Ближнем Востоке.

Телесеть Al Araby выпустила материал и кадры с военными, говорящими на русском языке.

Утверждается, что съемка проходила на территории сектора Газа.

При этом подпись к ролику заявляла, что на видео украинские военные, участвующие в операции армии Израиля в Газе.

لم ترسل أوكرانيا جنودها سواء إلى قطاع غزة أو أية منطقة أخرى من العالم. فإن الجيش الأوكراني يدافع عن أرضه ضد العدوان الروسي. و ربما يتحدث @AlarabyTV عن مواطنين اسرائيليين من أصول أوكرانية أو سلافية، ولكنه لا علاقة لهم بالدولة الأوكرانية.

نتمنى احلالا سريعا للسلام في الشرق الأوسط https://t.co/QnBCTkAby1 — Oleh Nikolenko (@OlegNikolenko_) December 20, 2023

Что известно о ситуации с войной Израиля против ХАМАС в Газе

Президент Израиля Исаак Герцог заявил о готовности его страны к новому перемирию с боевиками ХАМАС.