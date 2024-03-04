В Минобороны Британии назвали цели февральских дроновых атак РФ по Украине

Российские оккупационные войска дроновыми атаками в течение февраля 2024 стремились атаковать региональные энергетические объекты, чтобы ухудшить промышленную деятельность в Украине.

Какие цели февральских дроновых атак РФ по Украине

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании, опубликованном в соцсети Х.

Так, сообщается, что в течение февраля 2024 года Россия проводила кампанию атак беспилотными летательными аппаратами против украинской инфраструктуры, в том числе электроэнергетической.

Указывается, что украинские силы противовоздушной обороны неоднократно сбивали дроны, но утверждается, что российские удары с высокой вероятностью нанесли ущерб украинским электростанциям и электрическим подстанциям. В обзоре отмечают, что эти атаки произошли по всей Украине, при этом был причинен ущерб региональной энергетической инфраструктуре, в том числе в Донецке, Днепре и на западе Украины, вплоть до Львова.

Информируется, что российские атаки, вероятнее всего, были совершены с помощью комбинации дронов-камикадзе, ракетных систем класса "земля-земля" и обычной реактивной артиллерии, а не российской авиации дальнего радиуса действия, как это наблюдалось в 2022 и 2023 годах.

По всей вероятности, Россия стремилась атаковать региональные энергетические объекты, чтобы ухудшить промышленную деятельность в Украине. Несмотря на эти атаки, энергосистема Украины поддерживает стабильную работу сети, — говорится в сообщении. Поделиться

Что известно о новой тактике атак армии РФ по энергообъектам в Украине

По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, преступная армия РФ изменила тактику массированных ракетно-дроновых атак по энергетическим объектам в Украине.

Глава Минэнерго отметил, что российские военные преступники сконцентрировали усилия на атаках по передовым украинским промышленным регионам.

Галущенко подчеркнул, что таким образом враг из-за энергетики пытается повлиять на экономику.

Они не отказались от ударов, немного изменили тактику. Они сейчас избивают по определенным регионам. То есть они выбирают энергообъекты как по передаче электроэнергии, так и по генерации в определенном регионе, — объясняет министр.

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