В столице России на территории индустриального парка "Руднево" открыли завод по производству ракет ПВО площадью 93,7 тыс. кв. м.

В Москве среди жилых домов открыли ракетный завод

Как утверждается на сайте правительства Москвы, завод построили за "рекордные" восемь с половиной месяцев.

По словам гендиректора Алмаз-Антей Яна Новикова, концерн рассчитывает запустить производство ракет до октября 2024 года.

"Важные истории" отмечают, что индустриальный парк "Руднево", на территории которого планируют запустить производство ракет, расположен в непосредственной близости к жилым домам (судя по "Яндекс Картам", в ближайший дом менее 500 метров).

Строительство парка началось в конце 2020-го, первые 16 корпусов завершили через два года. Предполагалось, что основной остов технопарка составят предприятия в сферах строительства, авиации и электронной промышленности.

В ноябре 2022 года правительство Москвы сообщило о решении организовать здесь полигон для испытания беспилотников площадью 100 гектаров. Ради него в октябре тайно по ночам начали вырубать охраняемую природную территорию "Косинский".

Россия провела испытание новой ракеты

Президент РФ Путин объявил о якобы успешном последнем испытании крылатой ракеты с ядерной силовой установкой "Буревестник".

Проведено последнее успешное испытание Буревестника, это крылатая ракета глобальной дальности с ядерной установкой, - утверждает диктатор. Поделиться

Как сообщил Путин РосСМИ, в ближайшее время РФ перейдет к массовому производству как "Буревестника", так и ракет типа "Сармат".

Кроме того, диктатор снова угрожал цивилизованному миру ядерным ударом.