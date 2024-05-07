По словам офицера артиллерийской 4-й бригады НГУ "Рубеж" Владимира Назаренко, оккупационная армия РФ в районе Часового Яра прибегает к диким вещам, пытаясь добиться хотя бы каких-либо успехов.
Что известно о ситуации в районе Часового Яра
Он подчеркнул, что российские оккупанты постоянно пытаются найти какие-то новые способы и тактики для прорыва обороны украинских военных.
Как изменит ситуацию поступления Украины военной помощи от партнеров
По словам военного эксперта, ветерана АТО Евгения Дикого в интервью "Украинскому радио", помощь от партнеров, прежде всего США, уже на пути в Украину.
В частности, учитывая это, артиллерия ВСУ уже перестала нормировать боеприпасы и задействовала так называемые нетронутые запасы.
По его мнению, помощь от США в очень короткие сроки поступит в Украину.
Он подчеркнул, что часть помощи должна поступить в ближайшие дни и начнет менять ситуацию на фронте.
По его словам, в Украине остается проблема с нехваткой личного состава.
Дикий отметил, что сегодня затруднились ответить сколько российские оккупанты еще смогут держаться на "мясных" штурмах.
При этом отметил, что с практической точки зрения лучше переоценить врага, чем недооценить.
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