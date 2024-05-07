По словам офицера артиллерийской 4-й бригады НГУ "Рубеж" Владимира Назаренко, оккупационная армия РФ в районе Часового Яра прибегает к диким вещам, пытаясь добиться хотя бы каких-либо успехов.

Что известно о ситуации в районе Часового Яра

Ситуация уже месяц остается очень напряженной. Враг не сбавляет темпов, попыток продвигаться. Нет передышки, не утихают обстрелы. То на одну посадку, то на другую враг постоянно пытается совать. Это как малые штурмовые группы, они стараются максимально скрытно, под прикрытием двигаться. Бывают штурмы и с применением лёгкой бронированной техники, танков. Иногда это несколько единиц, а иногда и десятки, отмечает Назаренко. Поделиться

Он подчеркнул, что российские оккупанты постоянно пытаются найти какие-то новые способы и тактики для прорыва обороны украинских военных.

Их фантазия не имеет предела, они делают те дикие вещи, которые похожи на колхоз. Эти мангалы, весь мир смеется. Они пробуют разные методы. К сожалению, они учатся на ошибках и развиваются. Им постоянно подвозят резервы, постоянно пополняют личный состав. У них огромные потери, особенно во время штурмов. 99% этих штурмов неудачны, даже несмотря на подготовку, их артиллерийскую работу. Активно используют БПЛА как для разведки, так и ударные, подчеркнул военный. Поделиться

Как изменит ситуацию поступления Украины военной помощи от партнеров

По словам военного эксперта, ветерана АТО Евгения Дикого в интервью "Украинскому радио", помощь от партнеров, прежде всего США, уже на пути в Украину.

В частности, учитывая это, артиллерия ВСУ уже перестала нормировать боеприпасы и задействовала так называемые нетронутые запасы.

По его мнению, помощь от США в очень короткие сроки поступит в Украину.

Пока доезжает то, что в пути, мы уже позволили себе распаковать некоторые запасы, которые до этого были неприкосновенными. Мы оставляли какой-нибудь ЧП на случай прорыва фронта. А теперь, когда мы видим, где именно ящики с новыми снарядами в пути, то этот ЧП мы можем позволить себе использовать. Артиллерия оживает уже сейчас. Бог войны возвращается и это очень на многое повлияет. Как простой пехотинец скажу, что воевать, когда у тебя есть прикрытие артиллерии и без этого, это две очень разные войны, — подчеркнул Дикий. Поделиться

Он подчеркнул, что часть помощи должна поступить в ближайшие дни и начнет менять ситуацию на фронте.

По его словам, в Украине остается проблема с нехваткой личного состава.

Но что касается людей, то ни Петр Павел, ни Джо Байден нам людей не дадут. Людей должны мобилизовать мы, — подчеркнул Байден. Поделиться

Дикий отметил, что сегодня затруднились ответить сколько российские оккупанты еще смогут держаться на "мясных" штурмах.

По предварительным оценкам, где-то в апреле они должны были выдохнуться, не всегда, но у них должна была наступить оперативная пауза, пока они нагребут этих 300 тыс мобиков. Этого не вышло. То есть мы где-то недооценили по их возможности восполнять потери. Мы не видим у них формирований каких-то новых резервов, новых ударных групп. Эти все басни о 85 тыс напротив Сум, то все их информационные операции. Реально там не 85 тысяч, а 8,5 тыс. Почувствуйте разницу. Но восполнять потери на фронте они пока не смогли. Хотя, по большинству оценок, в том числе и по моим, в апреле уже должны были выдохнуться. То есть до конца пазлы не складываются, — объясняет военный аналитик. Поделиться

При этом отметил, что с практической точки зрения лучше переоценить врага, чем недооценить.