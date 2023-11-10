В Одесской области из-за российских ракетных ударов пострадали три человека — фото

Во время вечерних воздушных тревог 10 ноября было два попадания ракет армии РФ в Одесском районе. Пока известно о трех пострадавших.

Армия РФ ударила ракетами по Одесщине

В Одесской области зафиксировано два "прилета" вечером 10 ноября. Из-за российских обстрелов пострадали три человека.

Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.

Во время вечерних воздушных тревог два попадания в Одесском районе. Пока известно о трех пострадавших, – написал он. Поделиться

Так, в результате обстрела пострадали 96-летняя женщина, извлеченная из-под завалов в дачном кооперативе. Она госпитализирована в стабильном состоянии. В настоящее время медики оказывают всю необходимую помощь.

Также получили легкие ранения двое пожилых (72 и 73 лет), им помогли на месте.

Как сообщает Одесская мэрия, российские захватчики ударили по Одесскому району из самолетов тактической авиации, из акватории Черного моря. В частности, они попали ракетой воздушного базирования по дачному кооперативу.

Кроме того, россияне попали в припортовую инфраструктуру, вероятно, сверхзвуковым "Ониксом". Масштабы разрушений уточняются.

Обстрел Одессы и области

Вечером и ночью 6 ноября РФ в очередной раз атаковала Украину, применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистическую ракету "Искандер-М", противокорабельную ракету "Оникс", две управляемые ракеты Х-31 и 22 ударных БПЛА типа Shahed-136/ 131.

Удары были нанесены по припортовой инфраструктуре Одесской области и объектам гражданской инфраструктуры Херсона.

Из-за удара по припортовой инфраструктуре в Одесской области повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника и автомобили с зерном. Пожар оперативно ликвидирован.

В результате ночной атаки россиян по Одессе пострадали 8 человек.