В оккупированной Горностаевке Херсонской области дроны атаковали "полицию" армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В оккупированной Горностаевке Херсонской области дроны атаковали "полицию" армии РФ

Дрон
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Источник:  online.ua

Во временно оккупированной Горностаевке Херсонской подверглась атаке с применением БПЛА здание полиции. Там раздалось несколько взрывов.

Взрывы на левобережье Херсона

По данным росСМИ, с двух дронов на здание так называемого "ОМВД РФ "Горностаевский" на улице Торговой были сброшены два боеприпаса, и произошли взрывы.

В результате были повреждены два автомобиля работников оккупационной "полиции". Также взрывы повредили лестницу и окна здания.

По предварительной информации, никто не пострадал, говорится в публикации.

Также отмечается, что после захвата этого поселка в прошлом году российские интервенты разместили свою оккупационную "полицию" в том же здании, где раньше находилось Горностаевское РО УМВД Украины в Херсонской области.

Что происходит в оккупированной Горностаевке

Населенный пункт был захвачен российскими интервентами в начале широкомасштабного вторжения в Украину в прошлом году. В поселке, по данным статистки за 2017-й, проживало около 6650 человек.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что в этом здании "полиции" российских оккупантов в Горностаеве в январе была обнаружена очередная пытка захватчиков. Туда интервенты отправляли всех подозреваемых с участием Сил сопротивления, и кто помогал украинским защитникам.

Летом в Минобороны сообщали, что в Горностаевке представители "военной комендатуры" оккупантов усилили патрулирование и обход частных помещений с целью поиска своих дезертиров, для задержания которых во многих случаях применялось огнестрельное оружие, в том числе в общественных местах.

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