В оккупированном Севастополе произошел масштабный пожар — видео

25 декабря на Фиолентовском шоссе под временно оккупированным Севастополем по неизвестной причине загорелось здание. Российские спасатели на тушение пожара не торопились.

Масштабный пожар в Севастополе

В оккупированном Севастополе (Крым) сегодня вечером, 25 декабря, вспыхнул пожар. Спасатели на ликвидацию инцидента пока не приехали.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Также отмечено, что это происходит в районе монастыря вблизи мыса Фиолент.

Позже в соцсетях писали о том, что обычные люди помогали выбраться из дома его владельцам. Но пожарные до сих пор не приехали выполнять свою работу.

Больше никакой информации об этом инциденте не поступало. Стало ли это очередной бавовной – пока неизвестно.

Ситуация в Крыму

В целом в Крыму все чаще слышатся взрывы. Наши защитники уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

Вчера сообщалось, что в Севастополе с утра прогремел мощный взрыв. По словам очевидцев, перед этим был слышен звук, похожий на шум ракеты.

Также 20 декабря стало известно о мощном взрыве в районе населенного пункта Черноморское на западе Крыма. Тогда же "прилетело" по центру дальней космической связи Воздушно-космических сил России.