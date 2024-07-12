По словам заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы, некоторые страны, которые обязались передать Украине истребители F-16, имеют слишком длительные сроки поставок.
Главные тезисы
- Украина столкнулась с проблемой задержек в поставках истребителей F-16 со стороны партнеров, что вызвало недовольство украинской стороны.
- Украина требует ускорения поставок истребителей F-16, а также расширения тренировочных центров для подготовки пилотов и инженерного состава.
- Заместитель руководителя Офиса президента Жовква подчеркивает важность оптимизации процесса обучения пилотов на F-16 для повышения эффективности боевых действий.
- Украина стремится к эффективному сотрудничеству с партнерами для получения истребителей F-16 и обеспечения квалифицированного персонала для эксплуатации этих самолетов.
- Представитель ОП также отмечает важность увеличения количества тренировочных центров для обучения украинских пилотов тактике боя на F-16 и оптимизации процессов подготовки.
Почему западные партнеры не спешат с передачей Украине F-16
Каких изменений Украина требует от партнеров по подготовке пилотов на F-16
Представитель ОП подчеркнул, что важно также увеличение количества тренировочных центров для украинских пилотов.
Он добавил, что это касается не только пилотов, важно также инженерный состав, а также оптимизация, то есть сокращение времени обучения.
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