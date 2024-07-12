В ОП заявили о недовольстве сроками поставок F-16 от партнеров
Категория
Украина
Дата публикации

В ОП заявили о недовольстве сроками поставок F-16 от партнеров

F-16
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Источник:  Радио Свобода

По словам заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы, некоторые страны, которые обязались передать Украине истребители F-16, имеют слишком длительные сроки поставок.

Главные тезисы

  • Украина столкнулась с проблемой задержек в поставках истребителей F-16 со стороны партнеров, что вызвало недовольство украинской стороны.
  • Украина требует ускорения поставок истребителей F-16, а также расширения тренировочных центров для подготовки пилотов и инженерного состава.
  • Заместитель руководителя Офиса президента Жовква подчеркивает важность оптимизации процесса обучения пилотов на F-16 для повышения эффективности боевых действий.
  • Украина стремится к эффективному сотрудничеству с партнерами для получения истребителей F-16 и обеспечения квалифицированного персонала для эксплуатации этих самолетов.
  • Представитель ОП также отмечает важность увеличения количества тренировочных центров для обучения украинских пилотов тактике боя на F-16 и оптимизации процессов подготовки.

Почему западные партнеры не спешат с передачей Украине F-16

Нам действительно нужно то количество самолетов, о котором говорил президент. У нас есть соответствующие декларирования от наших партнеров по количеству самолетов. Мы знаем эти четыре страны и знаем количество, которое они обещают. К сожалению, в некоторых странах график поставки достаточно длительный. Например, Бельгия задекларировала 30 самолетов, и это в нашем соглашении с Бельгией. Но она говорит, что эти 30 самолетов будут поставлены до конца 2028 года, что очевидно неприемлемо для нас, - объясняет Жовква.

Партнеры планируют слишком длительные сроки поставок F-16.
F-16

Каких изменений Украина требует от партнеров по подготовке пилотов на F-16

Представитель ОП подчеркнул, что важно также увеличение количества тренировочных центров для украинских пилотов.

Этими самолетами должен кто управлять. Эти пилоты должны вести тактику боя в соответствии с типом самолета, на котором они будут работать. F-16 – это совсем другая тактика ведения боя. Поэтому говорим и об этом, и в соответствующем заявлении о F-16, составленном во время саммита, сказано, что партнеры будут работать над расширением количества мест для украинских пилотов, - подчеркивает Жовква.

Он добавил, что это касается не только пилотов, важно также инженерный состав, а также оптимизация, то есть сокращение времени обучения.

Во время войны мы не можем позволить себе проходить этот продолжительный период обучения, как прописано, возможно, в учебниках. Мы можем это оптимизировать, – отмечает Жовква.

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