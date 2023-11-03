В Палате представителей США одобрили помощь Израилю без Украины. Байден обещал наложить вето

Палата представителей США проголосовала за выделение 14,5 млрд долларов военной помощи Израилю в его войне против ХАМАС. Президент США Джо Байден обещал ветировать законопроект, если он не будет включать в себя помощь Украине.

В США приняли помощь Израилю

Голос Америки сообщает, что новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон применил нетипичный подход к пакету помощи. Он потребовал, чтобы чрезвычайная помощь компенсировалась сокращением государственных расходов в других местах.

Законопроект был принят 226 голосами против 196.

Джонсон, происходящий из штата Луизиана на юге США, сказал, что законопроект поможет Израилю, «при этом мы также работаем над обеспечением ответственных расходов и сокращением размера федерального правительства».

Пакет Республиканской партии не включал гуманитарной помощи для Газы.

Представитель республиканцев от Джорджии Эндрю Клайд сказал, что он «очень благодарен за отсутствие гуманитарной помощи», которая, по его мнению, может попасть в ХАМАС.

Байден наложит вето на законопроект

Байден заявил, что наложит вето на законопроект, а демократы заявили, что законопроект не имеет шансов пройти в Сенате.

Белый дом заявил, что подход Джонсона создаст рискованный прецедент и "не соответствует срочности момента". Администрация Байдена также подвергла критике отсутствие гуманитарной помощи для Газы в законопроекте, который также не предоставил военную помощь Украине или Тайваню.

Этот законопроект нарушит обычный двухпартийный подход к оказанию экстренной помощи национальной безопасности, заявили в Белом доме. Поделиться

Там добавили, что республиканский подход «будет иметь разрушительные последствия для нашей безопасности и альянсов в последующие годы».

В октябре Байден обратился в Конгресс с просьбой утвердить общий пакет экстренных расходов на 106 миллиардов долларов, включающий финансирование для Израиля, Тайваня, Украины и гуманитарную помощь.