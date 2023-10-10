В парламенте Румынии президент Украины Владимир Зеленский не выступит во время своего визита в эту страну.

В парламенте Румынии отменили выступление Зеленского

Во вторник руководство законодательной инстанции решило, что совместное заседание, первоначально запланированное на сегодня по случаю визита украинского политика, не состоится. Другие парламентские источники сообщили, что это, скорее всего, просто перенос из соображений безопасности.

Во вторник утром первоначальное расписание работы парламента предполагало проведение совместного заседания в 17.00. Во время мероприятия Зеленский должен был выступить перед всеми депутатами. Внутренний парламентский меморандум, с которым ознакомилась G4Media, говорит о том, что этого не произойдет.

Издание отмечает, что Зеленский выступал перед парламентом во время всех своих зарубежных визитов. В Румынии возможный визит главы государства якобы привел к ряду угроз со стороны Дианы Шошаки, сенаторки, обвиняемой в пророссийских взглядах.

Румынский депутат Джордж Симион в Facebook решил высмеять внезапную отмену выступления Зеленского в парламенте страны, заявив, что это официальная информация. Он отметил, что украинский политик встретится только с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Зеленский посещает Румынию

Президент анонсировал встречу с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом. По словам Зеленского, у них большой спектр тем для переговоров.

Глава государства поблагодарил Румынию за искреннюю и масштабную помощь, значительно усиливающую украинскую защиту, и конструктивную солидарность, позволяющую обеим странам вместе быть весомыми донорами безопасности для мира, в частности продовольственной.